Grande Fratello, Greta Rossetti: "Grazie al reality sono diventata la donna che sono ora"

Greta Rossetti, la giovane monzese tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare della sua esperienza nel reality show targato Mediaset.

Abbiamo conosciuto Greta durante l'ultima edizione di Temptation Island nelle vesti di tentatrice. E' in quell'occasione che la ragazza ha debuttato sul piccolo schermo e nel villaggio dei fidanzati, come è ormai noto, ha conosciuto Mirko Brunetti con il quale ha iniziato una relazione, naufragata dopo pochi mesi. Mirko è tornato con Perla Vatiero con cui aveva deciso di partecipare al docu-reality di Bisciglia e i tre protagonisti del triangolo, si sono ritrovati insieme nella Casa del Grande Fratello.

Nel grande loft di Cinecittà, Greta ha conosciuto Sergio D'Ottavi con il quale sta vivendo una storia d'amore che pare stia proseguendo a gonfie vele lontano dai riflettori di Canale 5. La Rossetti che su Instagram ha deciso di condividere meno momenti legati alla sua relazione evitando di fare gli stessi errori fatti in precedenza con Mirko, è tornata a parlare del reality e dell'avventura che ha vissuto nella Casa.

Paragonando le due avventure televisive, quella di Temptation Island e quella del Grande Fratello, l'ex gieffina ha dichiarato

"Sono state due esperienza completamente diverse. A Temptation Island sono andata per fare la mia prima esperienza televisiva, senza le consapevolezze che avevo quando sono entrata nella Casa. Sicuramente, a livello di crescita, ti aiuta ma è completamente diverso. Io poi ho partecipato come tentatrice, non ho dovuto mettere in ballo i miei sentimenti. Tutto mi immaginavo tranne di uscire dal villaggio fidanzata. Lì è tutto amplificato, sono venti giorni intensi. Il Grande Fratello è stata un'esperienza di grande crescita personale, mi sono fatta conoscere davvero. Le persone erano molto prevenute su di me perché si basavano sulla mia esperienza a Temptation Island. Che poi, riguardando il percorso, sono stata tutto tranne che tentatrice (ride ndr). Sono voluta entrare per uscire dal triangolo e farmi conoscere. Ho affrontato le mie paure e insicurezze.