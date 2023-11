Grande Fratello, Greta Rossetti: "Già mi insultate abbastanza, smentisco una notizia"

Greta Rossetti, l'ex tentatrice di Temptation Island e fidanzata di Mirko Brunetti, ha condiviso un video sul suo profilo Instagram dove ha voluto smentire una notizia relativa al suo ingresso nelle Casa del Grande Fratello.

Nel corso della puntata di questa sera, la ventunesima, dalle anticipazioni diffuse dalle pagine social del reality si parlerà del rapporto tra Mirko e Perla Vatiero, la sua ex fidanzata con la quale il 26enne sembra sempre più vicino in attesa di un ritorno di fiamma che la maggior parte dei telespettatori sognano.

Perla è molto sostenuta dall'esterno al contrario di Greta a cui danno la responsabilità di essersi intromessa in un rapporto che a molti sembra ancora solido e caratterizzato da un reale sentimento mai spento da parte di entrambi. In questi giorni, Mirko e Perla hanno avuto modo di confrontarsi più volte e Brunetti ha ribadito l'affetto che prova per lei confessando anche di aver forse corso troppo con Greta.

"Sì, lei è donna - ha dichiarato Mirko parlando con Paolo e Ciro - Lei è sempre stata donna. Adesso è maturata. È la persona più leale che io abbia mai conosciuto. Caratterialmente, però, siamo proprio opposti. Forse è anche la convivenza che ti porta a vedere aspetti diversi. La situazione nostra era diventata proprio… Forse il mio pianto dell'altra volta, era anche un pianto di liberazione…vederla serena. Non mi sarà mai indifferente, neanche tra dieci anni. Per come ho vissuto

Perla

e per come vivo le cose in profondità, il nostro è stato come un

matrimonio

. Mancava solo che io le mettessi l'anello al dito. La realtà dei fatti è questa"