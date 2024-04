Grande Fratello, Greta Rossetti conferma la crisi con Sergio D'Ottavi

Gossip TV

L'ex gieffina, Greta Rossetti, tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio sui social parlando di Sergio D'Ottavi con il quale sembra non stia attraversando un bel momento.

Grande Fratello, Greta Rossetti parla di Sergio D'Ottavi: "Vi chiedo solo per fare di accettare la nostra decisione

Nonostante dopo la fine del reality show si sono mostrati molto affiatati e uniti, sembra che la relazione sia, almeno per il momento, in crisi. L'ex tentatrice ha dichiarato che se la sua storia terminerà lo dirà a tutti coloro che la seguono ma per ora la coppia pare stia chiedendo a fan silenzio e rispetto per viversi il delicato momento. Il primo segnale d'allarme è stato l'assenza di Sergio al compleanno di Vittorio Menozzi. Ecco cosa ha dichiarato Greta poco minuti fa sul sul profilo Instagram:

"Quando un storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose. In questo momento risponderò solo con una storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia. Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi, però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto ciò che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni come vedendo un po' ovunque."

"Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per fare di accettare la nostra decisione. Vi amo"

Parlando di Greta Rossetti, Sergio, di recente, ha dichiarato:

" Il momento più bello del Grande Fratello è stato quando ho iniziato ad avere un bel feeling con Greta. Sono una persona che vive di emozioni, di passioni e quando è scattata questa intesa con lei è stato tutto più bello. Vivere in un contesto come quello, isolato dal mondo esterno, fa sempre bene. All’inizio ho scoperto dei lati del suo carattere che lei stessa faceva fatica ad esternare e mi riferisco alla sua sensibilità. In Greta ho percepito il desiderio di amare ma anche di essere amata con rispetto, fiducia e serenità." "Ci stiamo vivendo fuori dalla Casa ed è tutto bellissimo. Ci stiamo conoscendo con i nostri tempi, è l'inizio di una bellissima relazione. Mi ha colpito molto il suo passato, la sua sensibilità, la sua voglia di credere in qualcosa di bello. La sua diffidenza nei confronti dell'amore è stata per me come una voglia di farla ricredere. Fortunatamente si è fidata, ha sentito sincerità da parte mia."

