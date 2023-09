Grande Fratello, Grecia Colmenares a Verissimo: "Il reality di Alfonso Signorini è il posto giusto per me"

Gossip TV

Ospite a Verissimo nella puntata di ieri, 9 settembre, Grecia Colmenares ha svelato la sua emozione nel far parte del GF. Ecco cosa ha detto!

La prossima edizione del Grande Fratello ripartirà domani, 11 settembre, su Canale5: nella nuova versione del reality condotto da Alfonso Signorini tra i concorrenti ci sarà anche la regina delle telenovelas Grecia Colmenares. Ospite a Verissimo nella puntata di ieri, sabato 9 settembre, Colmenares ha raccontato quanto si sente emozionata nel prendere parte a una nuova avventura in un programma qui in Italia.

GF, Grecia Colmenare racconta la sua emozione di essere nel reality!

A Silvia Toffanin, Grecia Colmenares ha raccontato quanto sia emozionata nel poter prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello. Dopo diversi rumors, è stata ufficializzata anche la sua presenza nel reality di Canale5 che ripartirà con una veste completamente nuova. Alla conduttrice di Verissimo, la regina delle telenovelas ha dichiarato:

"Sono emozionata, da anni volevo entrare nel programma. All'Isola rimasi pochi giorni, fu una bella esperienza, però dopo guardai il GF, pensai che era il posto giusto dove andare, vorrei mostrare chi sono, la mia personalità"

L'attrice ha svelato che per lei questa esperienza sarà un modo per mettersi in gioco, dimostrare chi è davvero e, dopo aver ricevuto anche il benestare del figlio, Colmenares ha ammesso di non vedere l'ora che questa nuova esperienza inizi. Mentre era in studio, Silvia Toffanin le ha mostrato anche una clip con un messaggio di in bocca al lupo da parte di Patrizia Rossetti, ex concorrente della scorsa edizione:

"Sii te stessa, sii come sei e vedrai che il GF ti darà grossi risultati"

