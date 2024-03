Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi svela cosa pensa della storia tra Alessio e Anita: le dure parole contro quest'ultima!

Gossip TV

Al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha cambiato idea su Alessio Falsone e Anita Olivieri, contro la quale non mancano dure parole.

Ieri sera, al Grande Fratello si sono svolte diverse discussioni tra i gieffini in merito alla neonata relazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. I due concorrenti, infatti, hanno ceduto alla loro attrazione, nonostante la plurilaureata vantasse un fidanzato fuori dalla casa, Edoardo Sanson, bellamente ignorato da Anita in favore di Alessio Falsone. Tra i vari momenti della puntata del reality di Canale5, c'è stata anche una lite tra Alessio, Beatrice Luzzi e Anita. Se, in un primo momento, anche Giuseppe Garibaldi sembrava essere d'accordo con la coppia, ora, sembra aver cambiato decisamente idea.

GF, Giuseppe Garibaldi cambia idea su Beatrice e Alessio: dure parole contro Anita!

Al centro della discussione, la convinzione di Alessio che Beatrice ci stesse spudoratamente provando con lui, durante una festa. Una convinzione che lo ha spinto a dichiarare:

"Penso che Beatrice sia un po’ invidiosa, credo che una cosa simile non l’abbia mai provata. Altrimenti lo capirebbe, d’accordo? Poi peccherò di presunzione, ma se qualcuno vuole insegnarmi a capire i brividi sul corpo di una donna ne deve mangiare di pasta, A me basta capire quello che percepisco io, a me non conviene perché ci perderei io. Le capisco le donne”

Nonostante sia Beatrice sia il conduttore Alfonso Signorini tentassero di convincere i due che in realtà l'attrice stava solo giocando, Anita ha continuato a ridere affermando che la gieffina cercava sempre di avere ciò che era suo. In puntata, Giuseppe Garibaldi è stato in silenzio, ma in confessionale ha finalmente ammesso ciò che pensa della situazione:

"Non penso che Beatrice sia invidiosa, Anita è stata egoista, perché ha pensato a se stessa e non a Edoardo"

Scopri le ultime news su Grande Fratello