Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi su Alessio Falsone: "Lui non è paragonabile a me, ma..." (VIDEO)

Gossip TV

Garibaldi rivela che tutti i suoi rapporti nella Casa del Gf sono cambiati con l'arrivo di Alessio Falsone.

Tempo di bilanci per Giuseppe Garibaldi, che sta vivendo un periodo di costanti incertezze nella Casa del Grande Fratello. Parlando con Letizia Petris, infatti, il giovane concorrente ha ammesso di essere stanco e di aver notato che tutti i suoi rapporti sono cambiati con l'arrivo di Alessio Falsone.

Giuseppe Garibaldi si sbilancia su Alessio Falsone

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata tosta per Giuseppe Garibaldi. Ciò che ha visto e sentito, i comportamenti di amici e coinquilini, l'hanno portato a formulare delle ipotesi molto tristi. Parlando con Letizia Petris, il giovane ha infatti rivelato di non sentirsi più amato e capito da chi ha reputato davvero importante per tanti mesi nella Casa.

Una situazione degenerata anche con l'arrivo di Alessio Falsone al Gf. Interpellato da Letizia, che ha cercato di consolare l'amico e farlo ragionare, Giuseppe ha rivelato di aver notato con quale facilità Anita Olivieri, Perla Vatiero, Greta Rossetti e ora anche Beatrice Luzzi si siano avvicinate al nuovo concorrente, dimenticandosi di lui:

Leggi anche Scontro tra Perla Vatiero e Alessio Falsone

Poi si vedono quelle cose, che viene uno da fuori e ci prova. Ingelosito no, ma mi ha dato fastidio. Lui non è paragonabile a me. Ci sono rimasto male di Perla perché vedo che fa una lotta...C'è anche un pò di invidia che uno è nel pieno delle energie e io no. Poi comunque lui è fresco, io non ho più energia. Io poi sono stato male [...] Io non sono scemo, macino...Le persone si capiscono anche da queste cose. Lei ha anche pensato che io mi sia riavvicinato per la finale e, adesso, se mi avvicino può passare per questa cosa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.