Grande Fratello, acceso scontro tra Alessio Falsone e Perla Vatiero: ecco cosa è successo dopo la diretta (VIDEO)

Scoppia la lite al Gf tra Alessio Falsone e Perla Vatiero: "Sei incoerente".

Subito dopo la puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri su Canale 5, nella Casa di Cinecittà è scoppiata un'accesa discussione tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. Il motivo? Alcune affermazione e accuse mosse da Loana Vatiero, la sorella della gieffina, che ha definito il concorrente un "Pagliaccio".

Faccia a faccia tra Alessio Falsone e Perla Vatiero

Alessio Falsone sbotta contro Perla Vatiero dopo la diretta del Grande Fratello. Secondo il giovane concorrente del reality show, al centro del gossip per il suo flirt con Anita Olivieri, davanti a certe affermazioni fatte dalla sorella Loana Vatiero, la fidanzata di Mirko Brunetti avrebbe dovuto prendere una posizione netta e difenderlo:

Quando vengono dette delle robe così una deve essere netta, potevi dire qualcosa...mi ha detto pagliaccio. Ci rimango male, ci resto male che tu non prendi una posizione. Non è colpa tua, io ho detto semplicemente che mi girano le scatole...la mia responsabilità qual è? Essere troppo simpatico? Io non ho mai detto una cosa sbagliata nei tuoi confronti...non ho fatto niente. Non mi sono mai permesso di dire una parola...Io non faccio l'influencer.

Perla ha cercato di chiarire la sua posizione ribadendo di aver avuto dei dubbi legittimi, ma, allo stesso tempo, di essere sicura del bene che li lega:

Stai nella Casa del Grande Fratello, è normale che ogni cosa è analizzata, capisci anche le mie reazioni...a te non sta mai bene come risponde una persona Ale. Se non ti interesse di quello che succede fuori di cosa parliamo? Allora sei incoerente [...] Io ti conosco da 20 giorni, mi fido, vedo i tuoi comportamenti. Tu devi notare le risposte che do lì. Io non ho dubbi sul bene che mi vuoi. È successo già con Giuseppe.

I due giovani concorrenti del Gf hanno poi deciso di andare in giardino e provare a chiarirsi una volta per tutte. Se Perla ha rivelato di aver avuto dei pensieri negativi ma di essersi subito ricreduta, Alessio ha ammesso di non riuscire a comprendere il comportamento assunto da Mirko nei suoi confronti:

Io ci voglio andare d'accordo con il tuo fidanzato, mi sono comportato come un signore. Mi auguro che sarà così, ma non lo vedo molto predisposto. Queste due settimane non è successo nulla, io mi sono concentrato su Anita, e sembra che ti sto prendendo in giro, mi dispiace. Le paranoie le ho avute anche io. Vieni qua, basta, ti voglio bene.

