Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi: "Per la mia scena in cui bacio il pupazzo di legno mi sono scusato"

Giuseppe Garibaldi, tra gli ex protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, ha risposto ad alcune domande su Instagram tornando a parlare di un gesto che ha compiuto nella Casa, che ha suscitato molte polemiche.

Nella fattispecie, poco dopo che Beatrice Luzzi aveva lasciato il reality dopo aver appreso della scomparsa del padre, Garibaldi, è sembrato abbastanza distaccato e indifferente tanto da dar vita ad un siparietto goliardico divertendosi a baciare con passione un pupazzo di legno. Non è stato l'unico concorrente a mostrarsi poco empatico, tanto che pochi giorni dopo, il conduttore Alfonso Signorini, ha fatto notare della poca empatia che avevano dimostrato.

Rispondendo ai follower su questo episodio, il bidello calabrese ha dichiarato:

Spero di sì perché quello è stato un gesto che anch'io rivedendomi non condivido anche perché era il momento sbagliato. Ho chiesto £scusa a chi di dovere ma ci sono delle cose dietro che purtroppo non si possono dire. Nessuna malizia, nessuna cattiveria e ripeto: ho sbagliato"

L'ex gieffino ha ricevuto anche diverse critiche per il suo comportamento nella Casa, e parlando di questo, ha affermato:

"Vado oltre gli insulti, le critiche, le minacce e i mi piace sui post... Nella vita bisogna essere intelligenti e non bisogna mai abbassarsi a certi livelli però tutto ha un limite soprattutto per le offese".

Ieri, c'è stata la festa di Vittorio Menozzi alla quale lui non è andato:

"Siccome siete in tanti a chiedermi della festa di Vittorio vi dico che no non ci sarò perché sono venuto a Piacenza dai miei ex coinquilini. Ho sentito zia Fiorda ieri e domani ci vedremo e vi daremo una bellissima notizia in diretta".