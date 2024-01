Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi limona scherzando uno schiaccianoci, è polemica per la mancanza di empatia

Gossip TV

Siparietto del calabrese a poche ore dall'addio di Beatrice Luzzi al Grande Fratello.

Beatrice Luzzi, nella giornata di ieri, ha lasciato la Casa del Grande Fratello in seguito alla morte del padre avvenuta due giorni fa.

L'attrice romana si era già assentata nei giorni scorsi per stargli vicino in vista di un delicato intervento venendo poi a sapere ieri la tragica scomparsa di Paolo Luzzi. Al momento ancora non sappiamo se l'attrice tornerà nella Casa. Stando a quanto ha riferito Fanpage questa mattina, non è ancora stato ufficializzato e sarà proprio Beatrice a prendere la decisione nei prossimi giorni. Nel mentre, il reality è avvolto in una bufera mediateca che riguarda l'atteggiamento indifferente di alcuni inquilini nei riguardi del dolore di Beatrice.

Sotto accusa gli atteggiamenti di Anita, Letizia, Paolo ma anche Massimiliano e Giuseppe Garibaldi tanto da spingere il conduttore Alfonso Signorini a prendere una posizione netta contro di loro, facendolo restare "senza parole". Per quanto riguarda Giuseppe, in passato molto vicino a Bea, si è reso anche protagonista di un siparietto con lo schiaccianoci a poche ore dal lutto dell'attrice romana. Il web sta condannando in massa questi comportamenti privi di empatia e rispetto. Sulla questione sono intervenuti anche alcuni ex gieffini. Parlando della reazione di Garibaldi, Valentina Modini, ha dichiarato:

"Vado in montagna pronta per andare a fare ossigenare il cervello. Perché io ne ho bisogno. Io che sono uscita al televoto con una persona che ieri sera stava limonando con uno schiaccianoci di legno, la sera in cui è morto il papà di una concorrente. Io me lo meritavo sicuramente e sono qui a rosicare, forse sì o forse no, chi può dirlo."

Giuseppe Garibaldi il classico cristiano cattolico che in chiesa si batte il petto, ma nella vita quotidiana è a livello umano il peggiore dei peccatori #grandefratellopic.twitter.com/vb6i4AvPGe — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) January 3, 2024

