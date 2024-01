Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi parla di amore nei confronti di Anita: "Lei è una parte di me"

Gossip TV

Garibaldi ammette di provare un sentimento importante nei confronti della Oliveri che negli ultimi giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello, si è allontana dal bidello calabrese per le sue eccessive attenzioni e la sua permalosità.

Nei giorni scorsi, c'è stata la prima vera frattura di uno dei rapporti più solidi nati nella Casa del Grande Fratello, ovvero quello tra Giuseppe Garibaldi e Anita Oliveri.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi si è innamorato di Anita ?

Nel pomeriggio che hanno trascorso nella Spa, tra i due gieffini ci sono state delle incomprensioni tanto che al ritorno dalla trasferta si sono allontanati. Anita, parlando con i suoi compagni d'avventura, ha messo in chiaro che le tante attenzioni di Giuseppe non sono fondamentali per lei e che lui tende ad avere comportamenti talvolta opprimenti che se respinge scaturiscono in lui un certo malessere. Garibaldi, dal canto suo, proprio sentendo la sua amica per la prima volta lontana, ha ammesso con Rosy che prova un sorta di amore per Anita:

“Il nostro è un legame forte. Io fuori da qui se non la vedo impazzisco - ha confidato il bidello alla Chin - Lei è una parte di me. Io con lei mi sono trovato subito. C’è stata questa cosa che ci siamo uniti ed è indiscutibile, una cosa che se mi ci metto a pensare non trovo parole per descriverla. Tu vedi, vado in paranoia se non la vedo, se non c’è vado in paranoia. Per me è amore eterno, un amore, amore fraterno. Secondo me se fuori da qui avrò una fidanzata dedicherò comunque più tempo ad Anita. Poi lei ha le sue tempistiche e le sue cose, ma è tosta”.

Se invece Garibaldi avrà modo di ascoltare le parole di Anita a Letizia, potrà restare molto deluso. La giovane romana ha dichiarato di non poter vivere in simbiosi con lui:

"A me fa piacere che tutti i giorni mi fa la colazione, ma io non sono una persona che non sa farsi la colazione. Non è che io non vivo senza di lui e se lo pensa mi urta il sistema nervoso. Io sono una persona indipendente e se un’altra persona non mi fa nemmeno alzare dalla sedia per prendermi il sale, è normale che mi infastidisca. Ho 26 anni! Ma poi mi viene vicino e mi dice ‘dai vieni con me, andiamo’, ma se sto parlando con qualcuno lasciami libera. Non è che adesso io devo viverla con lui. Dai, non può fare così ti prego. Deve capire che non possiamo vivere in simbiosi“.

Non il bidello innamorato di Anicessa...chi aveva ragione?

