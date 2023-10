Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni l'amara confessione: "Con la chirurgia estetica mi sono rovinata"

Gossip TV

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, tra le protagoniste della sesta edizione del Gf Vip, ha confidato di essersi pentita amaramente di essere ricorsa alla chirurgia estetica.

Gf Vip, Sophie Codegoni: "Il mio canone era Bella Hadid. Alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle"

Un percorso iniziato quando aveva appena 16 anni. Sophie, che attualmente è impegnata alla conduzione di Casa Chi, il talk social del settimanale che la vede al timone per la seconda volta consecutiva, è intervenuta ieri era "È sempre carta bianca", il programma condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rete 4, parlando di chirurgia estetica alla quale l'ex tronista è ricorsa già da giovanissima sviluppando un'ossessione per trasformarsi in donne che reputava perfette.

"Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa immensa ai miei genitori per farmi rifare le labbra. Avevo queste labbra piccolissime con una leggera asimmetria: le volevo sempre più grandi, le volevo sempre più belle e così ho iniziato a farle invece che ogni sei mesi, ogni due o tre e mi sono distrutta. Io non mi rendevo conto che erano così grandi, io le vedevo piccole. Nelle foto avevo anche il filtro per ingrandire le labbra, ero fuori"

Dopo le labbra, Sophie ha deciso anche di rifarsi il seno:

"Io avevo un seno molto bello, ma non era perfetto come lo volevo io. Pensavo che la chirurgia mi potesse dare quella perfezione che non esiste. Il mio canone era Bella Hadid. Scorrevo le foto sui social e alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle, vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo."

