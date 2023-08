Grande Fratello, Giuseppe Cruciani svela la verità sulla sua presunta partecipazione al reality

Gossip TV

Giuseppe Cruciani conteso dal Grande Fratello e Ballando con le stelle?: "Non c'è stato mai niente".

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre e segnerà un ritorno alle origini sotto tanti aspetti. Al timone Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in questa nuova avventura televisiva dalla giornalista Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Prima ancora che venisse ufficializzata la giornalista, però, si era parlato di Giuseppe Cruciani. Cosa sarà successo?

La verità di Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani era stato dato come uno dei probabili opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello. Data per certa la presenza della giornalista Cesara Buonamici come unica opinionista, si era poi fatto il nome del conduttore de La Zanzara a Ballando con le Stelle. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio il diretto interessato che, in un'intervista rilasciata a TvBlog, ha raccontato la verità:

Non c’è stato mai niente, non ho mai ricevuto telefonate, nulla di nulla. Poi se della cosa si è discusso altrove non lo so. Non è mai esistita la mia candidatura come opinionista. Possono scrivere ciò che vogliono, ma non c’era niente di vero. Né tantomeno avrebbe mai potuto e voluto parteciparvi come concorrente: fatti questa voce è stata messa in circolazione da chi non mi conosce, non sa come sono fatto e che lavoro faccio. È una balla colossale, anche perché conduco un programma radiofonico quotidiano, a cui non rinuncerei mai. Resta il fatto che per me non c’è niente di male nel partecipare al Gf.

Stesso discorso per quanto riguarda Ballando con le stelle. A proposito del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Cruciani ha infatti rivelato:

Pure qui non c’è stato niente. Nulla si realizza se il conduttore di un programma, cioè la Carlucci, non ti telefona per proporti un progetto. E questo non è avvenuto. Poi intorno a lui ci sono tante persone, agenti, intermediari, autori che fanno il loro mestiere. Al ruolo di giudice a Ballando non ho mai pensato.

Nella vita mai dire mai, ma non sarebbe nelle mie corde. Non ho mai ballato e non ho mai guardato cinque minuti di danza in televisione, non saprei da dove cominciare. Riconosco comunque che sia uno show di grande successo, un prodotto top.

