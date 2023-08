Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, è finita con Carlo: “Forte delusione”

Gossip TV

Al contrario della sua vita professionale, l'influencer italo-americana ex protagonista della sesta edizione del Gf Vip, Soleil Sorge, ha ammesso di non attraversare un buon momento sulla sfera sentimentale: è finita infatti la sua relazione con il misterioso imprenditore siciliano, Carlo.

Pronta a debuttare in Rai come conduttrice nello show sulla seconda rete Felicità 2023, Soleil Sorge, intervistata da Novella 2000, ha ammesso di non vivere il più felice dei momenti negli affari di cuore.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "L’ultima storia è stata una forte delusione"

L'influencer italo-americana, ex naufraga e tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Gf Vip, è infatti tornata single. La Sorge ha dichiarato che la sua ultima storia d'amore con il misterioso imprenditore siciliano Carlo si è rivelata purtroppo una delusione.

"Non è un buon momento per la mia vita sentimentale…L’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene, e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri."

Alla domanda se rinuncerebbe all'amore per la carriera, la Sorge ha risposto:

"Le risponderei che dovrei, ma probabilmente no. Il prossimo anno compio trent’anni, ho capito che purtroppo quando si tratta di cuore sono un po’ debole perché molto sentimentale. Ma poi, perché dovrei scegliere? Li desidero entrambi: l’amore e la carriera."

Soleil ha descritto il suo uomo ideale:

"Una persona solare che mi faccia divertire, un uomo che affronta la vita con sana leggerezza perché io, spesso, per quanto sembri una ragazza superficiale, sono invece troppo riflessiva. Ed ancora, vorrei un uomo a cui piace viaggiare e soprattutto che abbia una grande spiritualità interiore."

L'ex vippona ha parlato poi dei suoi esordi professionali e del suo aspetto, ponendo attenzione sulle sue forme che forse non corrispondono alle icone femminili a cui si fa maggiormente riferimento:

"Mia madre mi racconta che avevo forse tre anni e già ballavo, cantavo e recitavo. Inventavo balletti. Obbligavo tutti a fare le performance create da me, persino i pupazzi. Per cui credo che questa mi inclinazione sia proprio insita nel mio Dna. Ho cominciato la mia carriera in Italia partecipando al concorso di Miss Italia nel 2014. Dopodiché ho lavorato per la squadra della Roma, come giornalista sportiva. Terminato il contratto, è cominciato il mio percorso televisivo come concorrente, giudice e conduttrice."

"La mia “diversità”, nel senso di non avere un seno prosperoso come altre ragazze, ha costituito un problemino di insicurezza nella mia adolescenza. In un periodo in cui le icone femminili erano donne super formose, tipo Pamela Anderson. Con il tempo, questa mia forma di disagio si è trasformata nella mia forza. Ho capito che ci sono altre cose che contano nella vita. Come l’energia positiva che trasmetti alle persone con cui entri in contatto."

