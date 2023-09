Grande Fratello, Giulia Salemi sbarca in Rai! Ecco in quale programma la vedremo!

Gossip TV

Dopo l'addio al GF, Giulia Salemi sarà in Rai: ecco in quale programma la vedremo!

Giulia Salemi è stata il volto social della scorsa edizione del Grande Fratello, fino a quando, questa estate è stato annunciato che i rapporti tra il reality di Canale5 e l'influencer italo iraniana si sarebbero interrotti. A pochi giorni dalla messa in onda della nuova stagione del programma condotto da Alfonso Signorini è stato anche svelato il nome della sua sostituta: Rebecca Staffelli.

GF, Giulia Salemi sbarca in Rai: ecco in quale programma la vedremo!

Oltre a Giulia Salemi, anche il suo fidanzato, Pierpaolo Petrelli, non sarà più parte della sezione social del GF: alla conduzione del GF Party, infatti, al posto suo e di Soleil Sorge ci sono Annie Mazzola e Andrea Dianetti. Salemi, dopo la notizia che non sarebbe più stata parte del GF, aveva annunciato che si sarebbe dedicata a progetti relativi al suo brand personale, ma ora è giunta un'indiscrezione che svela che Giulia Salemi sarà presente in un programma Rai.

A lanciare la notizia è stato Giuseppe Candela su Twitter:

"L'influencer Giulia Salemi sarà ospite fissa nelle quattro puntate de La Vita in Diretta in onda al sabato pomeriggio dal 16 settembre"

In Rai, Giulia Salemi ha preso parte, nel 2014 a Miss Italia, per poi tornare come giurata nella competizione nel 2018. Nel 2015 ha partecipato con la madre Fariba a Pechino Express. Ma è stato con il GF che ha raggiunto la fama: nel 2018 vi partecipa e conosce il suo fidanzato attuale, Pierpaolo Pretelli, per poi essere nominata volto social del reality. Ora che la sua avventura nel programma condotto da Alfonso Signorini si è conclusa, Giulia sarà presente a La Vita in Diretta e condurrà con Pretelli la prossima edizione di Ex on the beach Italia.

