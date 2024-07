Grande Fratello, Giselda Torresan parla del padre di Greta Rossetti finito in carcere: la reazione dell'ex gieffina

Continua la faida a distanza tra gli ex protagonisti del Grande Fratello. Nelle ultime ore, prima su X poi su Instagram, ci sono stati scambi velenosi tra Giselda Torresan e la replica di Greta Rossetti in cui è intervento anche Sergio D'Ottavi.

Ma facciamo un passo indietro e andiamo all'origine dello scontro. Negli ultimi giorni, è emersa nuovamente la notizia di una presunta lite avvenuta dopo la fine del Grande Fratello tra Sergio D'Ottavi e Mirko Brunetti. Tutto è iniziato con un attacco da parte di quest'ultimo contro l'esperto di gossip Amedeo Venza, che aveva criticato le Instagram Stories di Fedez relative al suo stato di salute. Mirko ha evidenziato la differenza tra fare gossip e dire cattiverie, criticando Venza per il suo atteggiamento verso il rapper milanese.

Venza ha quindi colto l'occasione per ricordare un vecchio episodio avvenuto durante una festa degli ex partecipanti del Grande Fratello.

"Ricordate la lite durante la festa del GF? Ora vi racconto tutto," ha detto Venza su Instagram. "C'erano molte persone alla festa. Lui si è avvicinato a Greta. Non è stata lei a dirmelo, ma persone che lavorano lì e lui sa a chi mi riferisco."

Secondo Venza, Mirko avrebbe detto: "Siete tutte delle zoc**le, anche mia madre è donna." A questo punto, Sergio D'Ottavi sarebbe intervenuto, riportando l'accaduto a Perla. Venza ha affermato che Mirko avrebbe voluto aggredire Sergio, sottolineando la correttezza del comportamento di quest'ultimo ma anche la tensione della serata.

Sergio D'Ottavi ha confermato il racconto di Venza:

L'ex gieffina Giselda Torresan, nelle ultime ore, è intervenuta sulla questione smentendo la versione di Sergio. Quest'ultimo ha quindi replicato con post su X:

A queste parole, Giselda dopo alcuni botta e risposta con i fan dei Sergetti ha tirato in mezzo il padre di Greta Rossetti:

Greta Rossetti ha quindi replicare tramite le sue storie Instagram all’ex gieffina:

Alle parole della Torresan ha voluto dire la sua anche Sergio:

"Cara

, Se pensi che attaccare una persona toccando argomenti privati e sensibili dimostri maturità o forza, ti sbagli di grosso. Quello che hai fatto rivela solamente quanto poco rispettosa e meschina tu sia. È particolarmente triste vedere che ti sei immischiata in fatti che non ti riguardano affatto, tentando di difendere situazioni in cui non sei né protagonista né parte coinvolta. Questo atteggiamento non fa che dimostrare una profonda mancanza di carattere e integrità."