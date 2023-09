Grande Fratello, Giselda Torresan, nuova segnalazione: "Era bullizzata in fabbrica"

Gossip TV

La 34enne originaria di Seren del Grappa, tra le protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello, sarebbe un'ex operaia e il avrebbe scelto di lasciare il lavoro in fabbrica per un motivo preciso.

La 34enne originaria di Seren del Grappa, Giselda Torresan, si è presentata all'ingresso della porta rossa del Grande Fratello come una profonda amante della natura in particolare della montagna, e infaticabile operaia in una ditta di stampaggio di materie platiche.

Grande Fratello, Giselda Torresan "Non è vero che si trovava bene in fabbrica, anzi era continuamente bullizzata con gesti e frasi, mai fisicamente ovviamente, da tutti i suoi colleghi"

Anche nella biografia di Instagram della gieffina è apparsa la sua occupazione di "operaia turnista dal 2020".

Secondo quanto rivelato tuttavia da Fanpage qualche giorno fa, Giselda si sarebbe invece dimessa pochi giorni prima di entrare nella Casa "per evitare problemi all'azienda". Pare, inoltre, che gli autori e la produzione del reality non ne sapessero delle sue dimissioni proprio su richiesta di Giselda.

Ad aggiungere nuovi retroscena sulla questione, ci ha pensato una nuova indiscrezione di un utente diffusa dall'esperta di gossip, Deianira Marzano. Pare che la Torresan si sia licenziata anche perché nella fabbrica in cui lavorava, veniva bullizzata dai suoi colleghi maschi:

"Ti confermo tutto. Sono in ospedale ricoverata con una sua amica e mi ha detto queste cose lunedì prima della puntata. E non solo, oltre ad essersi licenziata perché vuole fare la guida alpina, mi ha detto che non è vero che si trovava bene in fabbrica, anzi era continuamente bullizzata con gesti e frasi, mai fisicamente ovviamente, da tutti i suoi colleghi."

