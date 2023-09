Grande Fratello, Giselda Torresan modifica la sua bio su Instagram: il dettaglio non è passato inosservato!

Gossip TV

Una delle concorrenti non vip di questa edizione del GF, Giselda Torresan, ha modificato la sua bio su Instagram. Vediamo insieme in che modo!

Prima tra i concorrenti non vip della nuova edizione del Grande Fratello, Giselda Torresan ha già fatto parlare di sé a causa del suo profilo Instagram da diverse migliaia di followers.

GF, Giselda Torresan cambia la bio di Instagram: ecco cosa c'è scritto ora!

Insieme a Letizia Petris e Vittorio Menozzi, Giselda Torresan è parte dei concorrenti non vip della nuova edizione del reality di Canale5 che partirà questa sera, 11 settembre, con Alfonso Signorini alla conduzione. In totale, i futuri gieffini saranno 24, divisi tra vip e non vip e cresce sempre di più l'attesa per conoscerli. Intervistato a Verissimo, Signorini ha speso qualche parola proprio in riferimento alle critiche sul cast della scorsa edizione:

"Le critiche erano veritiere, abbiamo avuto concorrenti così respingenti ai quali io stesso ho detto che non era ammissibile un comportamento del genere. Li ho ripresi in diretta, beccandomi l'appellativo di maestrina, ma quando anche l'editore ha decisio per un cambio di rotta, sono stato felice."

Sul nuovo cast, Signorini ha ribadito che si tratta, soprattutto per i nip, di personaggi dalle vite variegate, che non hanno intenzione di far carriera nel mondo della televisione e che, dopo l'esperienza del reality faranno ritorno alle loro vite:

"Non è gente che vie con lo smartphone in mano, non hanno tempo per i social perché devono lavorare"

A distanza di poche ore dal debutto del nuovo GF, i fan hanno notato che nella bio Instagram di Giselda Torresan, ora, non campeggia più la dicitura Outdoor adventure/love photography, ma una nuova bio, più in linea con le indicazioni dei criteri di partecipazione al GF, come ha notato anche la gossippara Deianira Marzano:

"Operaia turnista dal 2010 a oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa. Repsonsabile di una colonia di gatti"

