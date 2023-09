Grande Fratello 2023: chi è Giselda Torresan? Biografia della nuova concorrente del reality show

Gossip TV

Fra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c’è Giselda Torresan. Scopriamo qualcosa della sua vita, professionale e privata.

Siamo agli sgoccioli, ormai. Lunedì 11 settembre in Prima Serata su Canale 5, comincia la nuova edizione del reality che non ha bisogno di presentazioni. Il Grande Fratello torna ad animare le serate della rete ammiraglia Mediaset e lo fa riscrivendo alcune regole degli ultimi anni, ma senza cambiare l'anima creativo/artistica, ovvero il conduttore Alberto Signorini. Accanto a lui, Cesara Buonamici come opinionista.

L'obiettivo, dopo le direttive di Piersilvio Berlusconi volte a ripulire gran parte dei programmi Mediaset da quel gusto trash in cui molti personaggi sguazzavano, è quello di liberare lo show dagli haters, di controllare e curare i social mettendo in evidenza i commenti utili e propositivi. Queeti sono i nomi dei concorrenti, alcuni noti, alcuni no: Alex Schwatzer, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan. Proprio su quest'ultima andiamo a scoprire qualcosa in più.

Grande Fratello 2023: chi è Giselda Torresan

Nata ad Asolo il 18 giugno 1990, Giselda Torresan ha studiato al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso laurendosi poi in Scienze Ambientali all’Università degli Studi di Padova. Sul suo profilo Instagram che conta 139 mila follower, scrive di lavorare come "operaia turnista dal 2010 ad oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa", anche se su alcuni portali di informazione del Veneto si legge che ha lasciato il lavoro alla fine del 2019 per dedicarsi a tempo pieno alla sua prima passione, quella per cui è seguita sui social. Torresan infatti è una avventuriera escursionista che si dedica alla montagna in solitaria, con gite di tre o più giorni, zaino e tenda al seguito, per lunghe camminate tra i 20 e i 30 km al giorno e con dislivelli importanti (intorno ai 3000 metri). Chiaramente è un'escursionista esperta e con i suoi post promuove il territorio in cui è cresciuta, quello del Monte Grappa.

Su Instagram si legge anche che è "responsabile di una colonia di gatti", dunque è un'amante degli animali e questo non potrà che farle guadagnare estimatori tra gli spettatori del Grande Fratello. Giselda Torresan abita in una malga che appartiene alla sua famiglia da quattro generazioni. È molto legata alla montagna e solo chi è anche cresciuto a quelle altezze, può capire la necessità di respirare paesaggi e silenzio, vedere le luci dell'alba senza temere le "scomodità" di una notte trascorsa in tenda.

Giselda Torresan: perché ha accettato l'invito di partecipare al GF?

Torresan ha spiegato di essere curiosa di vivere questa esperienza, di confrontarsi con persone diverse da lei e di mettersi alla prova. Spera di portare un po’ di freschezza e di allegria nella Casa anche se sa che sarà una sfida difficile per lei, abituata a stare in mezzo alla natura e in solitudine. Per lei dunque difficoltà è sinonimo di opportunità.

"Penso che sarà un’occasione per crescere, per scoprire nuovi aspetti di me stessa, per divertirmi e magari anche per innamorarmi. Non ho paura di mettermi in gioco, di esprimere le mie opinioni, di difendere i miei valori, sono una persona sincera, leale, solare e positiva. Credo di poter dare qualcosa di buono agli altri e di riceverlo in cambio" ha dichiarato l'influencer trevigiana.