Grande Fratello, Giselda Torresan mette in guardia Perla Vatiero da Beatrice Luzzi!

L'ex concorrente del GF, Giselda Torresan, ha messo in guardia Perla Vatiero dopo il riappacificamento con Beatrice Luzzi!

Il confronto al Grande Fratello tra Perla Vatiero e Beatrice Luzzi ha rasserenato gli animi in casa: le due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, avevano dato vita a una tremenda faida che aveva spaccato in due la casa. Ora, complice anche il malore di Giuseppe Garibaldi, che ha portato tutti gli inquilini a riavvicinarsi, le due regine della Casa di Cinecittà hanno deposto le armi e si sono parlate a cuore aperto.

GF, Giselda Torresan mette in guardia Perla da Beatrice!

Tuttavia, al di fuori della Casa c'è chi, invece, ritiene ancora inaffidabile il comportamento di Beatrice Luzzi: stiamo parlando dell'ex gieffina Giselda Torresan, eliminata dal televoto qualche mese fa. Da settimane, tra Giselda e Beatrice, anche al di fuori della casa, non sembra correre buon sangue, a causa di un commento infelice dell'attrice nei suoi riguardi. Beatrice, infatti, parlando di come abbigliavano Giselda nella casa, ha esordito dicendo che sembrava quasi un'attrice di film a luci rosse.

Un commento che non è andato giù a diversi ex gieffini, come Jill Cooper che ha pubblicato un lungo commento sui social, ma anche alla stessa Torresan, la quale ha ripagato con una moneta simile, offendendo Beatrice che si era concessa un momento di svago dopo la perdita del padre. Giselda, dopo aver assistito al confronto tra Beatrice e Perla, ha commentato il video in questione del GF, scrivendo un appello all'ex concorrente di TI:

"Perla non cadere nella trappola"

A quanto sembra, per Giselda Torresan non è possibile che Beatrice abbia voluto semplicemente offrire un ramoscello d'ulivo alla rivale, ma che sia in realtà tutto un piano elaborato per ottenere consensi a scapito di Perla.

