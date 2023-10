Grande Fratello, Giselda Torresan e quella frecciata su Heidi Baci: "Domani viene mia madre e mi dice andiamo via"

Gossip TV

Al GF, l'uscita di Heidi Baci ha provocato non poco scalpore, ma c'è anche chi, come Giselda Torresan, ha pensato bene di scherzarci su. Ecco cosa è successo!

Nonostante sia passato qualche giorno dall'uscita di Heidi Baci dal Grande Fratello, non si placano i rumors su ciò che ha spinto la gieffina a lasciare la casa e anche gli utenti del web si stanno scatenando sulle più diverse ipotesi. Nel frattmepo, in casa, non mancano commenti sulla questione, come quello di Giselda Torresan che si è lasciata andare a una frecciatina verso l'uscita dell'ex inquilina.

GF, Giselda Torresan e la frecciatina su Heidi Baci che non è passata inosservata

Nella puntata di lunedì del GF, Heidi ha ricevuto la visita del padre Genti e dopo un acceso confronto con lui, che ha fatto intendere chiaramente cosa pensasse di Massimiliano Varrese, la gieffina era scoppiata in un pianto dirotto, decidendo di chiudere la relazione - dai tratti molto tossici - che aveva instaurato con l'attore, ma anche di uscire dal reality di Canale5. La sua uscita aveva spaccato la casa e l'opinione pubblica, mentre nel frattempo Heidi manteneva il silenzio anche sul suo profilo ufficiale di Instagram.

La casa si è, dunque, ritrovata a dover fare i conti con questa improvvisa assenza e a commentare l'uscita della gieffina è stata anche Giselda Torresan, a quale ha scherzato dicendo:

"Domani, arriva mia mamma e mi dice: 'Vieni a casa con me'"

Per poi scoppiare a ridere, prima di essere redarguita da Angelica Baraldi, per aver lanciato questa frecciatina di fronte a Varrese.

