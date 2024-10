Grande Fratello, Lorenzo Spolverato affronta Helena Prestes: "Non sono pronto" (VIDEO)

Gossip TV

Confidenze e riflessioni tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello: continua il tira e molla tra i due giovani concorrenti del reality show di Canale 5.

Tempo di riflessioni e bilanci per Helena Prestes e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera lunedì 14 ottobre 2024 su Canale 5, i due giovani gieffini sono tornati a parlare del loro rapporto che non sembra riuscire proprio a decollare.

Lorenzo prende le distanze da Helena

Nelle ultime ore, più precisamente durante la festa a tema anni '80, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato si sono riavvicinati per parlare delle loro emozioni. La modella ha spiegato i motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi da lui, mentre quest'ultimo ha cercato di giustificare il suo comportamento al Grande Fratello confessando di riservare un posto speciale nel suo cuore per lei.

I due giovani protagonisti della nuova edizione del Gf hanno poi ripreso il discorso in camera da letto con Helena che, non volendo più soffrire per amore, al momento preferirebbe dare priorità alla sua serenità: "Non posso controllare quello che desidero e provo. Immagino tante cose positive tra di noi. Pensando a me stessa ho detto: è meglio se sto da sola. Mi viene da tutelarmi".

A farle eco Lorenzo. Dopo aver ascoltato il discorso sincero di Helena, il concorrente milanese ha rivelato di non essere pronto ad intraprendere una relazione nella Casa ed è per questo che, almeno per il momento, vorrebbe pensare prima di tutto a se stesso: "Trovo che le tue siano riflessioni mature, interessanti. Condivido questa cosa. Mi sento che non sono pronto per un fidanzamento, ma provare qualcosa...ora non voglio. Voglio solo stare bene".

Helena e Lorenzo: è davvero finita tra i due?

Nonostante i numerosi alti e bassi nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato non riescono a staccarsi. I due protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, non perdono mai occasione per confrontarsi circa il loro travagliato rapporto. Una cosa è certa: sebbene il milanese e la modella abbiano deciso di interrompere la loro frequentazione, attualmente sembrano aver trovato un punto d'incontro per convivere serenamente. Ricordiamo che Helena stasera è al televoto, e quindi a rischio eliminazione, insieme a Clayton, Yulia, Amanda, Tommaso e Micheal.

