Grande Fratello, Giampiero Mughini: "Ho tradito mia moglie una volta sola e solo per un mese"

Giampiero Mughini ha svelato al GF di aver tradito in passato sua moglie. Ecco cosa ha raccontato!

Giampiero Mughini si è lasciato andare a un lungo racconto sull'unica volta in cui ha tradito sua moglie: incoraggiato da Alfonso Signorini, conduttore del reality targato Mediaset, il giornalista sportivo ha svelato in diretta su Canale5 della situazione personale vissuta con la moglie, Michela Pandolfi.

GF, Giampiero Mughini svela di aver tradito sua moglie solo una volta

Durante la puntata di lunedì 30 ottobre, mentre in Casa si parlava di tradimenti e relazioni, anche Giampiero Mughini è stato chiamato in causa e ha svelato un retroscena personale, di cui non aveva mai svelato nulla prima:

"Tutto è successo con un'altra persona splendida, la ricordo con affetto...è successo quello che succede nella vita di tutti. A me non piaceva stare nella menzogna, così lei ha trovato delle foto che erano a portata di mano. Forse, volevo che lo scoprisse, la cosa è durata qualche mesetto con la consapevolezza di Michela, ma lei ci è stata male. Però in tanti anni di storia il bilancio con un solo tradimento può essere più che positivo."

Interrogato da Cesara Buonamici, il giornalista ha svelato che tornare ad avere un rapporto sereno con la moglie non è stato per nulla facile, anche perché sin dall'inizio Mughini ha dimostrato di non essere un uomo semplice con cui stare:

"Ci abbiamo messo un anno per raggiungere un equilibrio nostro, non è stato facile. C'era gente che le diceva che ero omosessuale"

