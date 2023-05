Grande Fratello: giallo sulla morte di Monica Sirianni, dopo l'autopsia è stata aperta un'inchiesta

Gossip TV

Si indaga sulla morte di Monica Sirianni. L'' ex concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello, è deceduta improvvisamente nella tarda serata di venerdì 5 maggio 2023.

Grande Fratello, aperta un'inchiesta sulla morte di Monica Sirianni

Monica, 37 anni, nata a Sidney da genitori calabresi emigrati in Australia, si trovava in un bar con amici a Soveria Mannelli (in provincia di Catanzaro), quando, dopo aver avvertito un malore, è stata trasportata d'urgenza nell’ospedale di Soveria ed è deceduta poco dopo.

Le cause della morte sono ancora un mistero e stando a quanto è emerso delle ultime ore, la sera del decesso di Monica, la 37enne avrebbe assunto una grande quantità d’alcool, che sarebbe stata forse la causa del malore improvviso. Oltre le indagini in corso, la procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità sulla tragedia che ha lasciato amici e familiari sconvolti.

La donna, secondo quanto è stato ricostruito, era in salute e non vi era alcun sintomo che potesse fare presagire una morte così prematura e improvvisa.

Monica Sirianni si era trasferita in Lombardia e dopo la partecipazione al Grande fratello, aveva lasciato il mondo dello spettacolo e della televisione dedicandosi all'insegnamento.