Grande Fratello, Gessica Notaro critica le parole di Shaila Gatta su Javier Martinez

Gossip TV

La cantante, modella, ballerina e attivista italiana romagnola, Gessica Notaro, ha detto la sua sulle recenti dichiarazioni di Shaila nei confronti di Javier al Grande Fratello.

La cantante, modella, ballerina e attivista italiana romagnola, Gessica Notaro, ha detto la sua sulle recenti dichiarazioni di Shaila Gatta nei confronti di Javier Martinez al Grande Fratello.

Grande Fratello, Gessica Notaro critica Shaila Gatta: "E' brutto in cui questo bravo ragazzo si palesa, sfotterlo per essere troppo buono e bravo con le amiche in una diretta televisiva"

L'ex velina di Striscia la Notizia, nelle ultime ore, ha deciso di chiudere pressoché sul nascere il flirt con l'argentino, dopo che si era resa conto che il suo interesse è andato a scemare. La Gatta ha affrontato direttamente il coinquilino e alle altre ragazze ha parlato di lui definendolo un ragazzo "moscio e apatico".

Alla Notaro queste affermazioni non sono per nulla piaciute e su Instagram ha difeso Javier, suo amico da diverso tempo.

"L'altra notte Shaila e alcune ragazze hanno parlato di Javier. Per la cronaca, non mi sono ancora espressa, sono molto fera di lui, siamo molto fieri di lui. Non avevamo dubbi, non avevo dubbi sul fatto che sta facendo una bellissima figura in questa trasmissione, perché veramente un ragazzo dai sani principi. Un ragazzo dai valori concreti, onesto, trasparente, leale e dal cuore puro. Cosa assai rara purtroppo al giorno di oggi. Quello che mi dispiace molto è che io insegno alle donne da anni come tenersi lontane da uomini sbagliati. E tutte noi siamo un po' così, specialmente in giovane età, attratte dal bello e dannato. Quindi è più difficile magari rimanere affascinate da un bravissimo ragazzo, con la testa a posto. Però è brutto nel momento in cui questo bravo ragazzo si palesa, sfotterlo per essere troppo buono e bravo con le amiche in una diretta televisiva. Lo potrei capire nella vita normale, si fanno battute tra uomini, battute tra donne. Però in questo caso, siccome si tratta di una scelta quella di mettersi sotto le telecamere h24, bisogna anche un attimo pensare ai messaggi che si trasmettono."

E ancora:

"Noi ce l'abbiamo tanto con questi uomini sbagliati che ci trattano male, poi però facciamo vedere a tutta l'Italia che quando arriva un bravo ragazzo lo beffeggiamo. Ovviamente, al di là del fatto che io sono con Javier, non mi fa piacere a prescindere anche se fosse successo nei confronti di un altro. Detto questo, il mio non vuole essere assolutamente un giudicare Shaila e le ragazze che si fanno una risata, che ripeto nella vita normale sarebbe stata anche una cosa assolutamente simpatica. Però diciamo che conoscendo Javier se vedesse quel video non ci rimarrebbe bene. Anche perché mi pare che lui sia assolutamente preso, forse ha sbagliato ad ammetterlo così apertamente. Ma lui è fatto così, è una persona sincera ed è un libro aperto. Lo apprezzerà probabilmente chi se lo merita. Detto questo, per tutte le ragazze che ci stanno guardando, ascoltando in questo momento, ragazze non vi dico di apprezzare fino in fondo i valori degli uomini perbene, perché so che è una questione anche che arriva con l'età e l'esperienza però quanto meno rispettateli. Vi ricordo che il mondo è pieno di narcisisti maligni e la sofferenza è sempre dietro l'angolo. Quando poi l'incontriamo rimpiangiamo veramente quello che ci siamo perse."

Shaila, nella serata di ieri, ha affrontato direttamente Javier per comunicargli la sua volontà di chiudere la loro frequentazione. La giovane ha espresso espresso le sue incertezze, riflettendo sul fatto che non sapeva se fosse a causa della situazione forzata in cui si era trovata o se ci fossero altre ragioni particolari. La ballerina ha ammesso di non sentirsi al momento incline rispetto alle relazioni non amichevoli, avvertendo delle forzature. Ha ammesso di essere molto esigente e di rendere difficile per l'altro saperla gestire correttamente, considerando il caos che si era creato. L'ex Velina ha chiesto al pallavolista argentino di viversi in amicizia, affermando di non sentirsi la persona giusta per accoglierlo, e nemmeno lui sembrava adatto a riceverla.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.