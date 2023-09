Grande Fratello, Francesco Benigno rifiuta l'invito di Alfonso Signorini: "Preferisco mio figlio al reality"

Gossip TV

Tra i concorrenti che hanno rifiutato di prender parte alla prossima edizione del GF c'è anche Francesco Benigno. Ecco cosa ha dichiarato quando ha rifiutato l'invito di Alfonso Signorini.

La prossima edizione del Grande Fratello inizierà a breve e Alfonso Signorini ha messo in piedi un cast che, sulla carta, sembra avere le carte in tavola per entusiasmare ed emozionare il pubblico di Canale5. Tuttavia, tra i tanti vip a cui è stato chiesto di partecipare, c'è anche chi ha preferito rifiutare, come l'attore Francesco Benigno.

Grande Fratello, Francesco Benigno dice no ad Alfono Signorini: "Preferisco mio figlio a qualsiasi reality"

Nell'attesa di scoprire chi saranno i prossimi concorrenti vip e nip non ancora svelati - al momento ne abbiamo conosciuti 3 vip e 3 dei nip - Francesco Benigno ha fatto sapere ai suoi fan di essere stato contattato da Alfonso Signorini per prendere parte al reality. L'attore è diventato padre per la prima volta e ha dichiarato con fermezza che non intende trascurare i primi momenti di vita di suoi figlio per partecipare al nuovo GF.

In un post su Facebook, Benigno ha così affermato:

"Cari autori del Grande Fratello, grazie per l'offerta ma rifiuto e mi godo mio figlio! Adoro!"

Già il 19 agosto, sui social, aveva affermato che gli autori del programma avevano cercato in tutti i modi di attirarlo e renderlo uno dei vip a entrare nella casa, ma lui aveva commentato con onestà che non si vedeva proprio a prender parte al contesto del reality e aveva interrogato anche i suoi followers sull'eventuale scelta di entrare nella Casa:

"Mi vogliono al Grande Fratello a tutti i costi. Che dite, vado? Ovviamente siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani, ma voi cosa ne pensate? Condividete sulle vostre pagine il mio post, ho bisogno di capire"

Tuttavia, il 23 agosto, Benigno aveva accolto il suo primogenito, il piccolo Giovanni Roderico Tiago: dato il lieto evento, all'attore non era rimasto altro che abbandonare definititvamente l'idea di entrare nella casa, per poter accudire insieme alla moglie Valentina Magazzù il loro bambino.

