Grande Fratello, Fiordaliso: "Sono l'unica che non ha paura di uscire" (VIDEO)

Gossip TV

Fiordaliso affronta Rosy Chin al Grande Fratello.

Tempo di confessioni e confronti nella Casa del Grande Fratello. Se Jill Cooper si è complimentata con Rosy Chin per la sua grinta, Fiordaliso ha esortato la chef cinese a dare di più e ad esporsi di più nelle dinamiche del gioco.

Lo sfogo di Fiordaliso

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 2 novembre 2023, ha stravolto un pò gli equilibri nella Casa. Jill Cooper e Fiordaliso, infatti, sembrano avere due punti divergenti sia sul gioco sia sui comportamenti assunti da Rosy Chin nella Casa. Secondo la cantante, la chef cinese sarebbe ancora un po' troppo frenata e poco diretta:

Io dico quello che voglio. Sarò acida non mi interessa...non pretendo che voi ascoltiate e siate dalla mia parte. Non me ne frega niente. Sei tu che hai paura e sei trattenuta. A me non interessa quello che voi pensate. Non è che qua non si può più dire niente perché la gente si offende. Quando vogliono loro sono grandi, quando vogliono loro sono piccoli. Sono cattiva, va bene, datemi della cattiva. Sono l'unica che non ha paura di uscire. Non voglio più essere zittita.

Leggi anche Angelica Baraldi smascherata da Beatrice Luzzi e Fiordaliso

Un pensiero condiviso anche da Jill che, dopo aver esortato Rosy a essere più attenta alle situazioni in cui si trova nella Casa del Gf, ha dichiarato: "Se non vuoi che lei ti mette in mezzo non vai ad ascoltare i discorsi [...] Io comincio a fare come Fiordaliso. Tu hai la tendenza a girare i discorsi su di te". La chef ascolterà i consigli e le critiche di Jill e Fiordaliso? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.