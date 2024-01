Grande Fratello, Fiordaliso rivela: "Lui è competitivo, ecco chi sono i giocatori più forti qua dentro"

Gossip TV

Fiordaliso e Stefano Miele indicano Marco Maddaloni come il concorrente più competitivo del Gf.

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Grande Fratello che, in via del tutto eccezionale, andrà in onda il prossimo martedì 23 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Fiordaliso e Stefano Miele hanno iniziato a riflettere sul gioco e sulle strategie dei vari concorrenti.

I concorrenti pericolosi del Gf secondo Fiordaliso e Stefano Miele

Il cerchio si stringe e i concorrenti iniziano a tirare le somme del loro percorso al Grande Fratello. Parlando con la cantante Fiordaliso di strategie di gioco e dei probabili personaggi forti, Stefano Miele ha rivelato il suo pensiero su Marco Maddaloni. Per lo stilista, il judoka è uno spietato stratega intento a valutare razionalmente ciò che accade nella Casa:

Pensa sempre male, pensa sempre che c'è un qualcosa dietro. Ha vinto due reality quindi non può vincere il terzo (ride ndr). Anche se non c'è due senza tre. Ragioniamo con due teste diverse. È scocciante pensare di dover calcolare sempre tutto già da adesso. Notare queste cose e dirle. Lui lo dice...

Un pensiero condiviso anche dalla cantante Fiordaliso che, senza troppi giri di parole, ha fatto il nome dei concorrenti più pericolosi a livello di gioco:

Marco è un competitivo, è nella sua natura. Ha vinto due reality. Lui è pericoloso. Qua dentro i pericolosi, a livello di gioco e quindi non come persona, sono Marco e Perla, lei ha tanti fan, Letizia e Paolo insieme sono forti, Giuseppe, Anita, Rosy e, ovviamente, Beatrice. Voi dovete ancora raccimolare. Io non lo so se sono forte, ma non mi interessa. Io voglio essere solamente me stessa.

