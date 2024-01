Grande Fratello, eliminazione inaspettata nella Casa: lo scherzo di Sergio D'Ottavi a Marco Maddaloni

Gossip TV

I concorrenti rimasti nella casa del Gf organizzato uno scherzo esilarante ai danni di Marco Maddaloni.

Marco Maddaloni è finito nel mirino di Sergio D'Ottavi. Il nuovo concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello, con la collaborazione dei suoi compagni di avventura, ha infatti organizzato un divertente scherzo ai danni del judoka.

Lo scherzo di Sergio D'Ottavi a Marco Maddaloni

Nella giornata di ieri, i concorrenti del Grande Fratello sono stati divisi in due gruppi. Se i veterani hanno trascorso un "pomeriggio di assoluto relax" lontani dalle telecamere, Marco Maddaloni, Sergio D'Ottavi, Perla Vatiero, Monia La Ferrera, Greta Rossetti e Stefano Miele sono rimasti nella Casa di Cinecittà.

Per intrattenersi, i concorrenti rimasti nella Casa hanno deciso di organizzare uno scherzo ai danni di Maddaloni facendogli credere che qualcuno tra loro sarebbe stato eliminato dal gioco a seguito di una nomination flash. Ad architettare lo scherzo Sergio che, dopo aver radunato tutti in salone, ha letto un finto comunicato del Grande Fratello: "Comunicato Ufficiale. A causa delle continue liti e divisioni avvenute all'interno della Casa, quest'oggi due persone dovranno abbandonare la Casa. Questo è il motivo per il quale siete stati separati".

Nascosti da Marco, i ragazzi si sono messi d'accordo e hanno iniziato a fare le finte Nomination che hanno visto come "eliminata" Monia La Ferrera. La concorrente ha inscenato un pianto e iniziato a fare le valigie. A consolarla Maddaloni: "Lascerai tanto al GF, poi ci vediamo a Napoli. Dici a mia moglie che la amo". Ormai soddisfatti del risultato, i gieffini hanno poi rivelato lo scherzo al judoka, che si è lasciato andare a balli e risate insieme a loro.

