Grande Fratello, Fiordaliso non risparmia Massimiliano Varrese: ''Grande stratega, vuole la Finale''

In casa si parla del comportamento ambiguo di Massimiliano Varrese nei confronti di Heidi e Fiordaliso dice la sua sul concorrente del Grande Fratello.

Nella casa del Grande Fratello si è parlato a lungo del corteggiamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Heidi Baci. Corteggiamento che ha messo in netta difficoltà la gieffina e che è stato totalmente ritrattato dall’attore nelle ultime ore. Heidi si è sfogata con Fiordaliso, la quale crede che dietro ogni mossa di Varrese vi sia mera strategia.

Grande Fratello, Varrese ci ripensa e Fiordaliso attacca

L’ingresso a Cinecittà della bellissima Heidi Baci ha creato non poche tensioni all’interno della casa del Grande Fratello. Massimiliano Varrese ha espresso subito il suo interesse per la concorrente, cercando di stabilire con lei un certo feeling. Heidi però ha preso le distanze dal corteggiamento di Massimiliano, che diventando sempre più serrato l’ha messa in estremo allarme. Baci si è lamentata del modo di fare del gieffino, ammettendo di sentirsi in difficoltà e oppressa da attenzioni non richieste, in particolare perché Massimiliano si è mostrato infastidito dal suo rifiuto.

Poche ore fa, tuttavia, Varrese ha cambiato completamente idea e ha rivelato a Heidi di non averla mia voluta corteggiare, accusandola di aver interpretato male le sue parole, portandole all’estremo. La gieffina si è sfogata con Fiordaliso e Ciro Petrone, ammettendo: “Io gli ho detto mettiamoci una pietra sola. È infastidito, dice che non è vero e ha ritirato tutto quello che aveva detto. Mi ha chiesto scusa, lui dice che non mi rivolgeva le attenzioni e che c’è stata un’incomprensione”.

Le parole della ragazza hanno stupito moltissimo i due gieffini, entrambi concordi sul fatto che Massimiliano stia mentendo. Secondo Fiordaliso, in particolare, l’attore farebbe di tutto per puntare alla finale. “Cioè lui ha detto che ti sei inventata tutto? Che sei andata oltre al suo pensiero? Ma se te lo ha detto. Lui sta giocando, è un grande giocatore. Sta giocando da quando è entrato, non solo con te, lui vuole arrivare in finale. Con me non va bene, gioca male. Non va bene essere così stratega, così tanto non mi piace”, ha commentato la cantante. Certamente questo sarà uno degli argomenti scottanti della nuova puntata del Grande Fratello su Canale 5, e Alfonso Signorini indagherà a fondo per scoprire la verità.

