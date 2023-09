Grande Fratello, Heidi Baci continua a respingere le avances di Massimiliano: "E' pesante, un'anima in pena"

Gossip TV

Al Grande Fratello si fa sempre più intricata la situazione tra la modella italoalbanese e l'attore romano che, dopo essere stato molto insistente, si è preoccupato di come piò essere percepito il suo comportamento da parte del pubblico.

Al Grande Fratello, l'attore romano Massimiliano Varrese ha ormai reso palese l'interesse verso Heidi Baci a tal punto che i suoi atteggiamenti, proposte e attenzioni hanno creato nella ragazza un certo malessere.

Grande Fratello, incomprensioni tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese: le attenzioni dell'attore imbarazzano la modella

"Non posso fare ghosting per la prima volta nella mia vita. Che cos’è? Sparire! Non rispondo più… Devi sfogarti? Chiama Piera!" ha dichiarato la 26enne e che ha ribadito più volte a Ciro che Massimiliano si sta rendendo molto pesante.

"Io rido, scherzo e mi è sfuggita la situazione di mano. E’ pesante. “L’ho sempre frenato ma lui non capisce”.

L'attore ha cercato più volte di avere un faccia a faccia con Heidi, trovandola però sfuggente.

"Mi dispiace tanto, però non c’è mai stato il momento in cui sono riuscito a parlarti in un certo modo. Ti volevo parlare così già da prima. Io non ho valutato determinate cose…era meglio che stavo zitto. [...] Magari sto qua dentro da più giorni di te e ho perso un attimo la cognizione dei tempi. E mi dispiace di questo perché si è creata una situazione in cui mi trovo un po’ in imbarazzo."

Heidi ha quindi risposto:

"Tu hai detto una cosa e io ho reagito ridendo, con leggerezza ok? Quindi mi alzo e me ne vado. Oppure sorrido, lo sai io sono una persona allegra, c’ho voglia di ridere e scherzare. Mica devo stare qua a mettere il muso alla gente…Sai qual è il mio intento? Voltare pagina ed eliminare sto polverone. Questo dico io: ridiamo, scherziamo…Se mi devi dire qualcosa dimmelo adesso. Perché per me le cose che dicevi erano serie, quindi io per non creare equivoci, mi alzo e me ne vado ed evito"

Varrese ha cercato poi di mettere in chiaro con la 26enne affermando di non avere un interesse così forte così come crede lei:

“Ma così si è creato questo fumo – ha fatto presente l’attore – volevo già dirti ste cose prima ma non c’è stato modo.. Proprio perché volevo prenderla leggera ho cercato di parlarti subito, si è creato un polverone che è l’opposto di quello che mi sarebbe piaciuto creare con te."

L'attore ha poi concluso di volersi tutelare per non far passare messaggi sbagliati.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.