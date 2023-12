Grande Fratello, Federico Massaro interessato ad Anita Olivieri? "Vorrei conoscerla meglio..." [VIDEO]

Gossip TV

Nella Casa del GF, Federico Massaro ha dimostrato un certo interesse per Anita Olivieri. Ecco cosa ha detto!

L'arrivo di Federico Massaro al Grande Fratello ha portato una ventata di novità e dinamiche tutte da esplorare: non solo si sono diffusi rumors su una possibile intesa con il modello Vittorio Menozzi, ma sembra che il nuovo arrivato possa essere interessato a un'altra inquilina della Casa di Canale5. Stiamo parlando di Anita Olivieri!

GF, Federico Massaro interessato ad Anita Olivieri? Ecco le sue parole!

Mentre Anita ha esternato a Fiordaliso e Greta Rossetti le sue perplessità sulla chimica tra i due modelli (Massaro e Menozzi), il nuovo arrivato ha espresso interesse proprio nei suoi confronti! Infatti, parlando con Vittorio Menozzi, Federico ha rivelato di voler approfondire la sua conoscenza con la plurilaureata del programma condotto da Alfonso Signorini.

Durante una conversazione in giardino, infatti, Federico ha iniziato un discorso sui rapporti di coppia e ha poi espresso una certa curiosità per Anita:

"Io voglio imparare qua dentro tipo che ne so… dai prossimi giorni piano piano voglio imparare a fare così… se ho una cosa che voglio fare, voglio provare a farla. Tipo adesso io vorrei un sacco conoscere Anita, ma ho la mia timidezza. Però la vorrei conoscere. Adesso piano piano voglio fare tutte le cose che vorrei fare, che sento che vorrei fare. Cioè perché tipo fuori da qua non lo faccio, ma se imparo a farlo e sto qua dentro e sono quasi obbligato, poi mi sa che mi aiuta anche nella vita [...] Un po’ chiusa o sbaglio? Cioè sembra aperta ma poi è chiusa. [...] Secondo me lei non ha il cuore completamente libero. Quindi ti si avvicina ma dopo ti blocca. Io questa cosa… so già che se mi avvicino ad Anita poi ci rimango un po’ sotto se succede qualcosa"

Secondo Vittorio, tuttavia, la concorrente nip non sarebbe andata molto avanti nella conoscenza del modello se avesse notato il suo interesse e lo stesso Federico ha ammesso che al momento, per quanto sia attratto da lei, non sa se sia il caso di rischiare:

In questo momento della mia vita sto così bene che se proprio mi devo mettere dentro a una tresca o a un qualcosa, deve essere un qualcosa che ne vale la pena al 100 mila per cento. Cioè dovrei proprio stare lì a capire se ne vale veramente la pena oppure no

