Grande Fratello, Anita Olivieri commenta l'intesa tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro!

All'interno del GF, la chimica tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro non è passata inosservata, tanto che anche Anita Olivieri se ne è resa conto!

Lunedì 4 dicembre nella casa del Grande Fratello è entrato Federico Massaro e il suo arrivo ha provocato non pochi scombussolamenti nelle dinamiche dei vari gieffini. Infatti, Federico si è avvicinato molto a Vittorio Menozzio e la loro intesa ha spinto diversi fan a pensare che potrebbero essere un'ottima coppia e per la ship è arrivato anche l'hashtag #Vittorico.

GF, Anita Olivieri commenta l'intesa tra Vittorio Menozzi e Federico

Oltre a Gian Maria Sainato, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, palesemente interessato ai due, anche Anita Olivieri ha commentato la chimica tra i due concorrenti del relaity di Canale5. In realtà, molti fan del programma condotto da Alfonso Signorini sperano di veder nascere una relazione tra i due, come dimostrano i commenti sui social che fioccano ogni giorni.

Nella casa del GF, intanto, durante una conversazione con Greta Rossetti e Fiordaliso, Anita ha espresso il suo pensiero sull'amicizia nata tra i due:

"Io tra loro vedo solo questo. Lui ha detto di no? Vabbè ho capito, ma io ho la mia opinione e quella resta. Diciamo che siamo in un mondo fluido. Se mi entra una bella ragazza, non sai mai nella vita che può succedere. Vedi loro due che carini. E poi come se non bastasse, sembrano fratelli. Dici che i modelli si somigliano? Boh se hanno tutti il culto del fisico non mi piacciono più i modelli."

Al contrario, Sara Ricci aveva ammesso di vedere particolarmente felice Vittorio dopo l'ingresso di Federico Massaro: "Comunque, non so se l'avete notato, ma Vitto è proprio rinato da quando in casa è arrivato Federico".

