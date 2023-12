Grande Fratello, ex volto di Temptation Island dalla parte di Greta Rossetti: "Nessuna ragazza dovrebbe stare così..."

Gossip TV

Daniele De Bosis dedica parole di stima e affetto nei confronti della giovane concorrente del Gf.

Greta Rossetti è una delle protagoniste più seguite del Grande Fratello. A dedicare parole di grande affetto alla giovane concorrente ci ha pensato Daniele De Bosis che, dopo aver visto il confronto tra l'ex tentatrice di Temptation Island e la mamma Marcella, ha deciso di intervenire sui social e dire la sua.

Daniele De Bosis e le parole su Greta Rossetti

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata davvero difficile per Greta Rossetti, che ha avuto la possibilità di rivedere sua madre. La signora Marcella, però, piuttosto che consolarla, è sembrata più propensa a cercare un confronto con Mirko Brunetti, mandando in crisi la figlia.

A schierarsi dalla parte dell'ex tentatrice ci ha pensato un ex volto dell'ultima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Daniele De Bosis che, dispiaciuto per lo stato emotivo della Rossetti, ha postato una storia su Instagram in cui ha dichiarato: "Greta non sta molto bene oggi. Nessuna ragazza dovrebbe stare così! Mi dispiace tanto soprattutto per i continui insulti che ricevi ogni giorno da gente scontenta della vita che non ha un c***o da fare. Tanti auguri di Buon Natale amica mia".

Intanto, nella Casa del Gf, Greta ha dedicato delle dolci parole a Perla Vatiero. In occasione del compleanno di quest'ultima, l'ex tentatrice le ha scritto: "Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l'esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti, sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno". Nascerà un'amicizia tra le due gieffine?

