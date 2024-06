Grande Fratello, ex volto di Temptation Island contattato per la prossima edizione?

Gossip TV

Secondo un rumors delle ultime ore, un ex volto di Temptation Island sarebbe stato contattato per entrare nella Casa del GF. Ecco tutto ciò che sappiamo!

Mancano ancora diversi mesi alla prossima edizione del Grande Fratello, ma sono già iniziati i casting per trovare i prossimi aspiranti gieffini che entreranno nella Casa del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Dato che anche questa edizione 2024/2025 prevederà un gruppo misto di concorrenti vip e non, stanno iniziando a circolare i primi rumors sui possibili vipponi contattati per entrare nel programma.

GF, ex volto di Temptation Island contattato per entrare nel reality?

Nelle scorse ore si è diffuso un rumor sulla presenza di un ex volto di Temptation Island tra i vipponi della nuova edizione del GF. Il vip in questione sarebbe Nicola Tedde, che ha preso parte al reality dei sentimenti nel 2019 insieme alla fidanzata Sabrina Martinengo. La coppia, nonostante i diversi alti e bassi vissuti nel programma, era uscita da Temptation Island ancora insieme e molto unita.

I fan ricorderanno la coppia perché tra Nicola e Sabrina c'era una certa differenza d'età: ben 12 anni di differenza. Dal 2021, Tedde è single, avendo annunciato la rottura con Sabrina e, secondo un'indiscrezione riportata dall'esperto di gossip Amedeo Venza, sembra che gli autori del GF l'abbiano contattato per partecipare alla prossima edizione del reality.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Venza ha pubblicato un'indiscrezione, solo qualche ora fa, raccontando che Nicola Tedde ha ricevuto un messaggio dalla pagina del GF con la richiesta se volesse partecipare al reality:

"Ve lo ricordate Nicola? Ha partecipato qualche edizione fa a Temptation Island. In questi giorni ha ricevuto il messaggio dalla pagina del Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione"

Lo stesso Venza, tuttavia, si è detto perplesso da questa informazione, perché da un annuncio di Alfonso Signorini sembrava che dovessero essere gli aspiranti gieffini a candidarsi e a scrivere in direct...non il contrario!

GF, aperti i casting per la nuova edizione del programma

Nel frattempo, Alfonso Signorini ha già annunciato la riapertura dei casting per cercare i futuri gieffini& della nuova edizione del GF. Il conduttore, che l'anno scorso ha persino ricevuto diverse lettere da potenziali concorrenti del programma, nelle quali questi ultimi raccontavano la loro storia e chiedevano la possibilità di partecipare ai casting (tra loro anche un frate!), ha deciso di interessarsi personalmente alla ricerca dei nuovi concorrenti

E, con un video sui social, ha invitato i futuri e aspiranti gieffini a inviargli in DM un messaggio, raccontandogli dettagli della loro vita che potessero renderli idonei alla Casa di Cinecittà. In un successivo aggiornamento, il conduttore ha anche offerto qualche consiglio agli aspiranti concorrenti, dicendo loro di non riciclare frasi trite e ritrite, ma di essere autentici e veri, perché è una delle principali caratteristiche di cui sono in cerca.

Inoltre, Signorini ha svelato che sono già state presentate oltre 20.000 candidature e che tra questi moltissimi sono ragazzi giovani, che non hanno avuto paura di raccontare particolari anche molto personali della loro vita:

"Sono rimasto colpito dalla quantità di figli che mi parlano della separazione dei loro genitori. Non ce n’è uno che non abbia sofferto per questa situazione."

