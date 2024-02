Grande Fratello, ex gieffino dalla parte di Massimiliano Varrese: "Conosco te e conosco il programma, non lasciare che..."

Gossip TV

Walter Nudo e il sostegno al suo amico Massimiliano Varrese ancora recluso nella Casa del Gf.

Massimiliano Varrese è uno dei protagonisti indiscussi della nuova edizione del Grande Fratello. A schierarsi apertamente dalla sua parte ci ha pensato l'ex gieffino Walter Nudo che, tramite un lungo post sui social, ha dedicato parole di stima e affetto al suo amico.

Walter Nudo difende Varrese dalle critiche

Massimiliano Varrese continua a stare al centro delle critiche per il suo comportamento, ritenuto da molti aggressivo, al Grande Fratello. A difenderlo dai pesanti attacchi è intervenuto un ex amato gieffino. Stiamo parlando di Walter Nudo che, tramite un post su Instagram, in cui ha lanciato una velata frecciata al reality show di Canale 5:

Caro Massimiliano ho aspettato a scrivere qualcosa...ora è il momento. Conosco te e conosco il programma. Siete di due frequenze diverse. Più luce sei più il buio ti attaccherà…ne so qualcosa. Non lasciare che nulla e niente ti abbassi alla sua/loro frequenza, vorrebbe dire spegnere la LUCE che, attraverso di te, tu emani...

E ancora:

Lasciati guidare da nostro Signore Gesù, e affidati a lui, lascia che Lui ti guidi nelle Valli oscure che s’insinuano tra sorrisi, luci e le musichette a giochini vari. Che l’Arcangelo Michele, tuo amato, ti protegga sempre dall’oscurità e ti auguro che la tua forza dentro ti permetta di lasciare andare e accettare che sia lui è solo lui a forgiare la spada per te.

Che tu sia sempre più al servizio della Luce, e che ti arrenda all'amore più profondo e universale...e che sia fatta sempre la SUA volontà e non la nostra. Solo così sarai ciò che so vuoi profondamente essere: luce pura e ispirazione magica per milioni di persone. Ti abbraccio forte da anima ad anima. Un tuo lontano amico, Walter.

