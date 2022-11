Grande Fratello: ex gieffina si scaglia contro Emma Marrone, ecco perché

Gossip TV

L'ex concorrente del Gf Ambra Lombardo critica Emma: "Dovrebbe evitare dichiarazioni tanto generaliste".

Emma Marrone è finita nel mirino di un'ex discussa concorrente del Grande Fratello. Stiamo parlando di Ambra Lombardo che, dopo aver ascoltato l'ultima intervista rilasciata dalla cantante a Vanity Fair Stories in cui ha parlato anche di hater ed ignoranza, è intervenuta sui social attaccandola duramente.

Emma Marrone nel mirino dell'ex gieffina Ambra Lombardo

Emma Marrone ha rilasciato una nuova e interessante intervista a Vanity Fair Stories in cui ha parlato anche di hater ed ignoranza: "L’insulto è l’ignoranza di questo paese. Purtroppo questo paese vive nell’ignoranza perché siamo un paese ignorante". Dichiarazioni forti che non sono passate inosservate all'ex concorrente del Grande Fratello, Ambra Lombardo:

Un personaggio pubblico dovrebbe evitare dichiarazioni tanto generaliste, oltre che mal formulate! Perché ad ascoltare siamo in tanti e in tanti ad avere regalato anni agli studi e alle lettere! Questo Paese cresce le nuove generazioni in un ambiente culturale tutt’altro che mediocre o sterile! Nei licei italiani si approfondiscono materie che in altre parti del mondo non sono nemmeno contemplate. E poi è noto che un ragazzo che frequenta le superiori in Italia vanta una preparazione che un coetaneo americano si sogna! Riconoscere qualche merito al nostro paese ci verrebbe più semplice se uscissimo dai suoi confini e imparassimo di più sull’estero! Siamo europei e siamo figli del Logos! Non potremmo essere ignoranti neanche sforzandoci. Siamo cresciuti tra il Duomo, il Colosseo e i templi greci!

E ancora:

Quanto disfattismo sterile! Insultare non è abitudine di tutti e non è necessariamente espressione di ignoranza tout court! Senz’altro la rabbia sociale racconta la scontentezza di un paese mal governato e corrotto! Un Paese in profondo disagio, dove le istituzioni non funzionano, non lavorano e deludono. Un paese di tanti ragazzi, ma proprio tanti Emma, che hanno studiato (più di te chissà!) laureati, dotati e di talento, costretti ai lavori più modesti e a snaturare attitudini e inclinazioni per sbarcare il lunario! Altro che ignoranti! E a quelli un po’ di indignazione bisogna pur concederla!

