Grande Fratello, ex gieffina dalla parte di Chiara Ferragni: "Cattiveria gratuita e accanimento smisurato"

Chiara Ferragni nella bufera: il sostegno sui social dell'ex concorrente del Gf, Aida Nizar.

Chiara Ferragni è finita al centro di un vero e proprio polverone mediatico per l’operazione commerciale legata al pandoro Balocco. Se in tanti sui social si sono scagliati contro l’imprenditrice digitale, criticandola pesantamente per quanto accaduto, l'ex concorrente del Grande Fratello Aida Nizar si è schierata dalla sua parte.

Aida Nizar difende Chiara Ferragni dalle dure critiche

Chiara Ferragni continua a stare al centro delle polemiche per il caso legato al pandoro Balocco, la cui vendita avrebbe dovuto finanziare l’acquisto di un macchinario destinato all’ospedale Regina Margherita di Torino. A mostrare il suo appoggio all'imprenditrice digitale, che è stata duramente offesa e insultata, è arrivata un'ex discussa concorrente del Grande Fratello. Stiamo parlando di Aida Nizar che è intervenuta sui social affermando:

Chiara mi dispiace tanto per quello che ti sta succedendo in questo periodo. Tu sei una persona meravigliosa. Questo mondo mi stupisce! Io non finirò mai di stupirmi. Il caso Chiara Ferragni fa molto riflettere. Una cattiveria gratuita ed un accanimento smisurato su una persona che avrà sicuramente commesso un errore ma che comunque ha dimostrato che dal nulla si può creare un impero. Sarà l’invidia che scatena tutta questa maldicenza. Persino la premier Giorgia Meloni l’ha pubblicamente denigrata. Invece di preoccuparsi dei veri problemi sociali ha criticato e attaccato Chiara. Per me è stata una caduta di stile. Basta. Tutto questo e’ troppo. Tutti bravi a giudicarla. Come una iena che spolpa la preda.

Sarò impopolare ma ho il grande senso della giustizia. Non potevo stare zitta mi fa troppo male. Chiara Ferragni è una donna una moglie, ma soprattutto una madre. Dietro la sua immagine c’è tanto lavoro. Non bisogna fermarsi davanti alle apparenze. Purtroppo questo caso fa capire che la felicità altrui suscita cattivi sentimenti su persone frustrate ed insoddisfatte. Impariamo ad adorare la nostra vita. Chi è felice non gode dell’infelicita degli altri. Basta!

