Grande Fratello, ex amato concorrente: "Finalmente nella Casa emozioni e sentimenti veri a discapito del trash"

L'ex concorrente del Gf Vip, Francesco Oppini, dalla parte di Alfonso Signorini.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 25 settembre su Canale 5. A commentare l'ottava edizione del reality show ci ha pensato l'ex amato gieffino Francesco Oppini, che è intervenuto sui social schierandosi apertamente dalla parte di Alfonso Signorini per la scelta del cast.

Francesco Oppini e le parole sul "nuovo" Gf

La nuova edizione del Grande Fratello ha subito diverse modifiche e limitazioni: dal cast alle restrizioni sui comportamenti dei gieffini fino all’abolizione del prolungamento. Una nuova linea editoriale "antitrash", imposta da Pier Silvio Berlusconi, che è stata commentata anche da alcuni ex protagonisti del reality show di Canale 5.

Se Elenoire Ferruzzi, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi non hanno nascosto la loro delusione e il loro dispiacere per le affermazioni di Alfonso Signorini, che ha ammesso di aver sbagliato il cast del Gf Vip 7, un altro ex amato concorrente ha invece preso le parti del conduttore rivelando di apprezzare la scelta di Mediaset.

Stiamo parlando di Francesco Oppini che, senza troppi giri di parole, è intervenuto sui social dichiarando: "Sapete cosa mi piace del Gf di quest’anno? Che si torni finalmente a parlare con gente vera di emozioni e sentimenti veri a discapito del trash. Bravi, bravo Alfonso, queste sono le storie che meritano di essere raccontate".

