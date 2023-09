Grande Fratello, tutti contro Vittorio Menozzi: ecco cosa è successo nella Casa

Gossip TV

Vittorio Menozzi ancora al centro delle polemiche nella Casa del Grande Fratello.

Stasera, lunedì 25 settembre 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, il concorrente Vittorio Menozzi è finito nel mirino dei suoi compagni di avventura.

Vittorio Menozzi isolato dai concorrenti del Gf

Tutti contro Vittorio Menozzi al Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, il giovane è stato duramente criticato dagli altri concorrenti, secondo i quali starebbe attuando una strategia per andare avanti nel gioco. "Vittorio non lo capisco. Lui è cambiato, non capisco se gioca di strategia. Secondo me vuole mettersi in mostra" ha dichiarato Giuseppe Garibaldi seguito da Paolo Masella: "Anche io penso che lui stia facendo una strategia. Sta a fa la vittima che è escluso dal resto del gruppo. Questo è il modo più facile per farsi apprezzare dal pubblico fuori".

Non solo. Nelle ultime ore, Vittorio è stato accusato prima di aver bestemmiato e poi è stato escluso dal resto del gruppo. "La pasta non dategliela per principio" queste le parole di Anita Olivieri e Massimiliano Varrese che, come riportato da Biccy, hanno alzato un vero e proprio polverone sui social.

Un comportamento davvero poco carino che è stato condannato dal pubblico di Canale 5. In molti, infatti, hanno attaccato Massimiliano e Anita accusandoli di aver isolato Vittorio e di sparlare di lui: "Questi che si mettono d’accordo per non far mangiare il cibo avanzato a Vittorio è il livello umanamente più basso delle ultime edizioni", "Ogni giorno trovano un pretesto per attaccarlo", "Un motivo in più per salvare Vittorio". Alfonso Signorini affronterà la questione nella diretta di stasera? Staremo a vedere.

