Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi vuole lasciare la Casa per via di Shaila Gatta

Il noto coreografo, marito di Carmen Russo, ha manifesto un chiaro dissenso nei confronti della coppia formata da Shaila e Lorenzo che sarebbe ben lontana dalla realtà della Casa che lui vuole far arrivare al pubblico del Grande Fratello.

Nelle ultime settimane, la vita nella casa del Grande Fratello è diventata turbolenta e gli animi di tutti si sono surriscaldati, in particolare da quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono rientrati in Italia dopo la loro esperienza al Gran Hermano in Spagna.

Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi vuole lasciare la Casa

La coppia sembra non godere più del favore degli altri inquilini né dei telespettatori, stando ai commenti sempre più critici sui social. Le polemiche non si fermano solo alle manifestazioni di affetto, ma anche alle accuse di recitare una storia per ottenere visibilità e sostegno del pubblico.

A esprimere apertamente la propria opinione su questa situazione è stato Enzo Paolo Turchi, il coreografo settantacinquenne che, da martedì sera, non riesce a celare la sua insofferenza. In una lunga chiacchierata con Luca Calvani, Turchi ha manifestato un forte disagio per quello che ritiene un comportamento “studiato” da parte della coppia. Già dopo la diretta della puntata di martedì, l’iconico ballerino si era mostrato perplesso rispetto alle clip che ritraevano Shaila e Lorenzo in atteggiamenti intimi.

“Se fanno tutto questo per gioco, allora capisco l’utilità,” ha dichiarato Enzo Paolo. Tuttavia, il coreografo non nasconde il suo disappunto per quelli che considera momenti “gratuiti e fuori luogo, come le lingue e le gambe alzate”. A suo avviso, il comportamento della coppia appare troppo teatrale e privo di autenticità, lasciando poco spazio alla verità delle emozioni.

“Non voglio essere giudicante, ma non riesco a vedere un senso in tutto questo. Se il fine è creare solo spettacolo, tanto vale dichiarare che si tratta di una messinscena. Alcuni spettacoli sono belli, altri sono solo di cattivo gusto.”

La sua frustrazione è cresciuta al punto da confessare a Calvani di essere tentato di abbandonare il programma. Stanco di quella che ritiene essere una mancanza di autenticità e presenza di “amicizie per convenienza”, Turchi ha detto senza mezzi termini:

“Questa situazione non mi appartiene, non è adatta a chi vuole fare un percorso sincero. Non mi piace, me ne vado. Sì, me ne vado.”

