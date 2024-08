Grande Fratello, Emanuele Filiberto contattato per entrare nella Casa: ecco la sua risposta!

Gossip TV

Secondo un recente rumor, sembra che Emanuele Filiberto sia stato contattato dagli autori del GF, per entrare nel cast della prossima edizione. Cosa avrà risposto?

Continuano i provini per i prossimi gieffini che entreranno nella Casa del Grande Fratello: oltre ai concorrneti non vip, gli autori del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sono in cerca anche dei concorrenti vip e di recente il conduttore ha ricevuto diversi rifiuti. E, secondo un'indiscrezione, avrebbe cercato di chiamare nella Casa anche Emanuele Filiberto. Cosa gli avrà risposto?

GF, Emaneule Filiberto contattato per entrare nella Casa: ecco cosa ha risposto!

A riportare la segnalazione è stato Alberto Dandolo sull'ultimo numero di Oggi: secondo il giornalista, infatti, gli autori del GF avrebbero cercato di contattare Emanuele Filiberto per proporgli di entrare nella Casa più spiata d'Italia. Sul settimanale è riportato che:

"Mediaset lo voleva come concorrente di punta nella prossima edizione del Grande Fratello..."

Tuttavia, come già il campione olimpico Thomas Ceccon, anche il principe di Emanuele Filiberto di Savoia ha preferito rifiutare la proposta, sebbene sembra che il compenso fosse di un certo peso. Inoltre, pare che Emanuele Filiberto avrebbe desiderato prendere parte al reality come opinionista, più che come concorrente del programma:

"Avrebbe accettato di partecipare al reality show solo per il ruolo di opinionista al posto o al fianco della già confermata Cesara Buonamici…"

Non sarebbe il primo rifiuto che Signorini riceve negli ultimi mesi, a cui si sommano le varie smentite, come quella di Karina Cascella, che ha ammesso di essere stata contattata dalla redazione del GF, ma di non avere interesse a tornare.

GF, ecco chi sono i primi concorrenti

Alfonso Signorini ha aperto i casting per i concorrenti non vip già da diversi mesi, invitando chiunque lo desiderasse a scrivergli in DM su Instagram, condividendo la propria storia personale e un dettaglio che avrebbe potuto spingere gli autori a contattarli per un ulteriore provino. Nel frattempo, Fanpage.it avrebbe rivelato i nomi dei primi quattro concorrenti vip della prossima edizione.

Si tratta di Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Il primo è noto per aver preso parte ad alcune soap spagnole molto note in Italia (Il segreto e Una vita) e la sua presenza al GF attirerà sicuramente gli appassionati di telenovelas. Norcross è un altro volto molto noto ai fan delle fiction estere: è stato infatti uno dei protagonisti di Beautiful e anche a distanza di anni dalla sua ultima apparizione nella Soap statunitense, continua a essere molto amato.

Javier Martinez è un pallavolista argentino di grande talento, noto al pubblico italiano per aver partecipato a diversi programmi televisivi di successo come Temptation Island e Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi. Infine, Luca Calvani è un attore italiano, noto per i suoi ruoli in Carabinieri, Distretto di polizia, Don Matteo, Un Posto al Sole e molte altre.

Secondo altre indiscrezioni, alcuni tra i papabili vip che potrebbero entrare nella Casa sono Enzo Paolo Turchi, le tre ex ragazze di Non è La Rai, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e poi ancora Clarissa Burt, Shaila Gatta, e tre recenti protagonisti di Temptation Island, ​Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo.

