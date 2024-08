Grande Fratello, Alfonso Signorini vorrebbe un campione olimpico nel cast della prossima edizione: ecco di chi si tratta

Gossip TV

Per la prossima edizione del GF, sembrerebbe che il conduttore Alfonso Signorini sia interessato a un campione olimpico. Di chi parliamo?

Manca ancora molto alla prossima edizione del Grande Fratello, ma Alfonso Signorini si sta impegnando a scegliere i nuovi concorrenti che vivranno nella Casa più spiata d'Italia. Secondo una recente indiscrezione, il conduttore del reality di Canale5 avrebbe messo gli occhi addirittura su un campione olimpico. Ma di chi si tratta?

GF, Alfonso Signorini ha messo gli occhi su un campione olimpico: ecco di chi si tratta!

Continuano i casting per trovare i nuovi concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello: anche quest'anno, la formula mista di vip e non vip verrà applicata, visto il successo della precedente stagione del reality. Tra i vip, sembra però che Alfonso Signorini abbia messo gli occhi su un campione olimpico. Nulla di strano, se pensiamo che tra i gieffini dell'ultima edizione c'era Alex Schwazer, la cui storia ha appassionato e commosso molto il pubblico.

Questa volta, tuttavia, sembra che Signorini abbia deciso di puntare ancora più in alto e sarebbe interessato ad avere come concorrente del programma un noto sportivo italiano, attualmente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Stiamo parlando del nuotatore Thomas Ceccon. Tuttavia, pare che il campione abbia già dato la sua risposta al conduttore.

Amedeo Venza, infatti, ha rivelato che Ceccon avrebbe risposto con un sonoro "no" alla proposta di Signorini di entrare nel cast del GF.

GF, ecco chi sono i papabili concorrenti!

La nuova edizione del GF andrà in onda, secondo quanto rivelato da Novella2000, a partire dalla metà di settembre e già da qualche settimana si stanno diffondendo le voci sui primi concorrenti che comporranno il cast. Fanpage.it ha rivelato in esclusiva che quattro vip sono pronti a entrare nella Casa. Si tratta di Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Il primo è noto per aver preso parte ad alcune soap spagnole molto note in Italia (Il segreto e Una vita) e la sua presenza al GF attirerà sicuramente gli appassionati di telenovelas.

Norcross è un altro volto molto noto ai fan delle fiction estere: è stato infatti uno dei protagonisti di Beautiful e anche a distanza di anni dalla sua ultima apparizione nella Soap statunitense, continua a essere molto amato. Javier Martinez è un pallavolista argentino di grande talento, noto al pubblico italiano per aver partecipato a diversi programmi televisivi di successo come Temptation Island e Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi. Infine, Luca Calvani è un attore italiano, noto per i suoi ruoli in Carabinieri, Distretto di polizia, Don Matteo, Un Posto al Sole e molte altre.

Secondo altre indiscrezioni, alcuni tra i papabili vip che potrebbero entrare nella Casa sono Enzo Paolo Turchi, le tre ex ragazze di Non è La Rai, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e poi ancora Clarissa Burt, Shaila Gatta, e tre recenti protagonisti di Temptation Island, ​Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo.

Scopri le ultime news su Grande Fratello