Grande Fratello, Eleonora Cecere svela chi è il concorrente meno autentico della Casa

Eleonora Cecere ha detto addio al GF nella puntata di lunedì 28 ottobre e ha rivelato chi, secondo lei, è il concorrente meno autentico della Casa.

Eleonora Cecere è stata una delle concorrenti del Grande Fratello: la showgirl è entrata nella Casa insieme alle amiche ed ex colleghe Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Il trio è stato ribattezzato Non è la Rai e in breve tempo le tre sono diventate tra le inquiline più apprezzate del reality di Canale5. Purtroppo, nella puntata di lunedì 28 ottobre 2024, Eleonora Cecere ha deciso di lasciare la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, dopo aver avuto un confronto con il marito Luigi.

GF, Eleonora Cecere rivela chi, secondo lei, è il gieffino meno autentico nel programma

Nel corso della puntata del GF di lunedì scorso, Eleonora ha ricevuto una lettera dal marito Luigi, nella quale l'uomo le diceva che, nonostante lui e le bambine fossero molto felici per la sua esperienza in tv, sentivano molto la sua mancanza e avevano bisogno di lei. La coppia ha poi avuto l'opportunità di incontrarsi dal vivo e Luigi ha ribadito di aver bisogno che la sua compagna ritornasse a casa da lui e le loro bambine. In lacrime, Eleonora Cecere ha accettato di lasciare il GF, ringraziando però Alfonso Signorini per la magnifica opportunità di mettersi in gioco nel reality.

La sua scelta, tuttavia, o per meglio dire, le motivazioni poste alla donna dal marito hanno scatenato non poche chiacchiere sui social, tanto che l'ex gieffina ha deciso di intervenire sia dalla sua pagina Instagram, sia in un'intervista a Casa Chi, nelle quali ha cercato di spiegare il suo punto di vista e di difendere il marito: "La mia è stata una scelta ben ponderata, sicuramente è stata una scelta che ho fatto con il cuore. Al contrario, sì, avrei fatto lo stesso".

La showgirl ha rivelato che anche Alfonso Signorini le è stato molto vicino nella sua scelta e che l'ha sostenuta e supportata. Eleonora Cecere ha dichiarato che l'esperienza al GF è stata una delle più belle della sua vita e che il conduttore, quando è arrivata in studio, l'ha abbracciata con calore e l'ha fatta sentire accolta.

L'ex gieffina ha anche dichiarato cosa pensa di alcuni inquilini della Casa del reality: lei, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi si sono avvicinate molto a Shaila Gatta e Yulia Bruschi, tanto che nello scontro tra quest'ultima e Jessica Morlacchi avevano preso le parti della prima.

GF, Eleonora Cecere dice la sua su alcuni degli inquilini della Casa: "Alcuni non mi convincono"

Mentre nella Casa Pamela Petrarolo ha espresso il suo malcontento verso il comportamento di Shaila Gatta, ritenendola poco sincera, dopo che tutte e tre l'avevano accolta in più di un'occasione per lasciarla parlare dei sentimenti per Javier Martinez, a Casa Chi, Eleonora Cecere ha espresso il suo parere su altri inquilini del programma.

Secondo l'ex Non è la Rai, infatti, alcuni dei gieffini non sono davvero autentici, ma che nonostante questo, nel programma si è creato un gruppo molto unito e coeso.

Tra tutti gli inquilini ha definito il meno autentico Luca Calvani. Sul presentatore e attore ha ammesso che quando era ancora nella Casa non riusciva ad avere una visione chiara di tutte le dinamiche, ma che dopo il suo addio al reality, nel rivedere alcuni filmati ha compreso la vera natura del concorrente e ha ammesso di doversi ricredere su di lui:

"Sicuramente ci sono delle dinamiche, non mi convince Calvani. Sai tornando a casa, alla fine ho fatto il punto per vedere alcune cose. Diciamo che mi sono fatta un po’ un’idea di quello che dall’interno non vedi. Uscendo ti rendi conto di ciò che si dice e di ciò che si fa. Luca Calvani non mi sembra autentico, spero di sbagliarmi, ma nella vita raramente mi sbaglio. Non me ne sono accorta fino a ieri, ma vedendo dei filmati e delle cose dette a questo punto mi devo ricredere."

