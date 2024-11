Grande Fratello, Eleonora Cecere: "Sto vedendo una Shaila che non conosco e mi dispiace"

Gossip TV

A SuperGuidaTv, Eleonora Cecere ha parlato della sua avventura nel Grande Fratello e anche di una delle grandi protagoniste di questa edizione, Shaila Gatta.

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello, si è sciolto il trio di Non è la Rai con la decisione di Eleonora Cecere di lasciare il reality.

Grande Fratello, Eleonora Cecere sull'addio al reality: "Rifarei 1000 volte la stessa scelta"

La scelta di abbandonare la Casa è stata presa dopo un momento intenso: la visita del marito all'interno della casa, che le ha fatto presente quanto le loro figlie avessero bisogno di lei. Eleonora non ha esitato e ha deciso di mettere la famiglia al primo posto, sacrificando il suo percorso nel programma e rinunciando a un sogno che aveva coltivato con passione. Intervistata da SuperGuidaTv, l'ex ragazza di Non è la Rai ha parlato della sua scelta ma anche dell'esperienza vissuta e dei suoi ex compagni d'avventura:

"Partecipare al Grande Fratello era un’esperienza che mi mancava e che ho voluto fare, una grande opportunità di cui sono estremamente grata. Mi ha lasciato sicuramente una consapevolezza nuova e tanti amici. Questa partecipazione è stata la mia prima esperienza in un reality, e avere accanto Pamela e Ilaria è stato importante e un valore aggiunto. Certamente avrei partecipato anche come concorrente singola e forse sarebbe stato più facile farmi conoscere meglio"

Parlando delle polemiche relative al suo ritiro, la Cecere ha dichiarato:

"Sinceramente non me lo sarei ma aspettata, immaginavo e speravo più solidarietà soprattutto da parte delle donne e dalle mamme. Non è stato così, ma rifarei 1000 volte la stessa scelta perché è quello che mi ha suggerito il cuore e il mio istinto materno."

Eleonora ha raccontato che il momento più bello della sua esperienza al Grande Fratello è stato quando, dopo un mese di lontananza, ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Ha spiegato che i momenti più difficili, invece, erano legati alla nostalgia: pensava spesso ai suoi cari, sentiva profondamente la loro mancanza e immaginava che anche loro avvertissero la sua assenza.

L'ex gieffina ha espresso poi il suo affetto per Shaila, con la quale ha detto di aver legato fin da subito. Tuttavia, ha osservato che, in questo ultimo periodo, la ballerina sembra meno lucida, un atteggiamento che, secondo lei, potrebbe portarla a conseguenze negative, come dimostrano le critiche che sta ricevendo. Ha ammesso di iniziare ad avere dei dubbi sulla sincerità del rapporto di Shaila con Lorenzo.

"Voglio molto bene a Shaila, con lei ho legato da subito ma, in questo ultimo periodo, non la vedo molto lucida e credo che questo atteggiamento la stia portando ad un risultato negativo come possiamo vedere anche dalle critiche che sta ricevendo. Riguardo alla sincerità nel rapporto con Lorenzo comincio ad avere dei dubbi, proprio perché la vedo molto molto confusa. In poche parole sto vedendo una Shaila che non conosco e sinceramente mi dispiace un po’. Spero con tutto il cuore che lei riesca a fare chiarezza dentro di sé e che torni la Shaila che ho conosciuto."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .