Grande Fratello, Eleonora Cecere protagonista di una sfuriata in Casa poi si sente male: cosa è successo?

Dopo essersi resa protagonista della prima ramanzina del Grande Fratello, Eleonora Cecere avverte un dolore allo stomaco e si sente male. Ecco cosa è successo.

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata e in Casa si respira un clima di allegria e distensione, almeno fino a quando Eleonora Cecere non si lancia in una invettiva contro alcuni inquilini. Dopo lo sfogo, l’ex di Non è la Rai ha un piccolo malore, ecco cosa è successo nella notte.

Grande Fratello, Eleonora Cecere perde le staffe

Al via la nuova edizione del Grande Fratello con i primi ingressi in casa ma una risposta fredda da parte del pubblico di Canale 5, che regala ascolti bassi alla messa in onda della prima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra gli inquilini si respira un’aria distesa e allegra, almeno fino a poche ore fa quando Eleonora Cecere si è lasciata andare al primo sfogo furioso della stagione, legato ovviamente al tema pulizie che sembra essere un tassello fondamentale nel meccanismo di questo programma. Eleonora, infatti, si è lamentata della scarsa attenzione dei colleghi nel riporre le cose nel giusto ordine, dovendo poi farlo lei perché infastidita dal disordine generale.

“L’aspirapolvere la usae e la lasciate qui, questo lo prendete e lo buttate a terra. Poi magari arrivo io che sono la sce*a di turno e pulisco e rimetto tutto al posto giusto. Non funziona così”, riporta Biccy.

Lo sfogo di Eleonora si è indirizzato a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si trovavano in quel momento nelle vicinanze e l’ex Velina si è affrettata a difendersi, asserendo che proprio l’aspirapolvere era stata presa da una delle sue colleghe di Non è la Rai, che ha scordato di riporla al proprio posto.

Grande Fratello, Eleonora Cecere si sente male!

Mentre Jessica Morlacchi è già lanciatissima nei confronto di Javier Martinez, Eleonora Cecere si sta ambientando nella casa del Grande Fratello, trovando qualche problema di troppo nella cucina dei suoi collegi. La gieffina ha ammesso sin dalle prime ore di avere uno stomaco molto delicato ed ecco che, dopo la sfuriata, si è chiusa in bagno per diverso tempo e poi è uscita dichiarando di sentirsi male. In molti si sono allarmati e le hanno consigliato di parlare in confessionale, vedendola preoccupata per il dolore fortissimo allo stomaco, il quale tuttavia sembra essere poi passato durante la notte.

“C’ho ancora un gran mal di pancia, sto male, è gonfia. E zitti che ora sto un po’ meglio. Fuori? No non posso uscire fa freddo, poi sto pure peggio”.

Eleonora ha spiegato la situazione verso le due di notte, prima di riuscire a prendere sonno definitivamente. Insomma, niente di grave per l’ex volto di Non è la Rai, che ha comunque dimostrato di avere già in mente un perfetto ordine per la casa del GF e non ammettere errori e disordine. Un fatto che, siamo certi, la porterà a scontrarsi con qualche inquilino più sbadato.

