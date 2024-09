Grande Fratello, Jessica Morlacchi attratta da Javier Martinez: "Lui è troppo per me!" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF iniziano già a nascere le prime simpatie e Jessica Morlacchi non nasconde di provare una certa attrazione per Javier Martinez.

Nascono già le prime simpatie al Grande Fratello e, dopo la chimica tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, un'altra gieffina sembra aver già puntato gli occhi su uno degli altri inquilini della Casa di Canale5. Stiamo parlando di Jessica Morlacchi, che ha confessato a Lorenzo di avere un debole per l'affascinante Javier Martinez!

GF, Jessica Morlacchi interessata a Javier Martinez? "Lui è troppo per me"

Sui social, molti fan hanno già adocchiato la vicinanza tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, anche se le lacrime dell'ex velina hanno fatto storcere un poì' il naso a meno di 24 ore dal suo ingresso. Ora, però, gli occhi dei fan sono puntati sulla Jessica Rabbit/Sora Lella del GF: Jessica Morlacchi. L'ex cantante dei Gazosa, infatti, mentre chiacchierava con Lorenzo Spolverato, si è lasciata andare a una confessione su quanto trovi attraente Javier Martinez.

In effetti, nella sua clip di presentazione, Morlacchi ha scherzato dicendo che se le capitasse un bel rugbista nella Casa del GF non le dispiacerebbe certo e con il suo metro e novantadue Martinez ha certamente la prestanza fisica che l'ex cantante cerca. A Spolverato, con cui è entrata in confidenza, Jessica ha ammesso di trovare Javier molto affascinante, con una precisazione:

"Javier mi piace, ma è troppo, non sarà mai. Non mi guarderà mai, punto, sottolineo e basta"

Le sue parole hanno sconcertato Lorenzo, che da bravo amico si è subito fatto avanti dicendole di provarci con lui, anche solo di parlagli come amica:

"Ma cosa vuol dire che è troppo per te? Sei talmente convinta che anche se si creasse la situazione tu la eviteresti. Pensi che abbia un suo standard? Te l’ha mai detto? Parlaci, in semplice amicizia, in semplice conoscenza"

Al momento, Jessica non sembra convinta di provarci con Javier (che potrebbe non restare a lungo nel programma di Alfonso Signorini, vista la causa legale che potrebbe essere intentata contro di lui), ma chissà che nella puntata di domani, 19 settembre, non capiti qualcosa che la convinca a farsi avanti.

GF, sui social più che con Javier, i fan sperano di vedere Jessica insieme a...Lorenzo!

Nonostante l'interesse per Javier, sui social, i fan hanno già puntato gli occhi su un altro possibile pretendente di Jessica: Lorenzo Spolverato! I più accaniti conoscitori delle dinamiche del GF e anche quelli con una spiccata vena romantica hanno visto nella loro amicizia e complicità i semi di un possibile friends to lovers, tipico cliché delle rom-com, che potrebbe farli diventare una coppia, ma non nell'immediato.

Qualcuno, sul web, ha già imbastito su di loro la trama di un film romantico: dopo che Lorenzo avrà dato consigli a Jessica su come conquistare l'uomo della sua vita, scoprirà invece di esserne innamorato! Inoltre, molti hanno notato come i due abbiano caratteri simili e che sarebbero davvero una coppia spassosa.

"Altro che Shaila o Javier, che loro due [riferito a Lorenzo e Jessica] vadano pure assieme che noi abbiamo altro da fare" scrive qualcuno su X.

altro che javier e shaila, che loro due vadano pure assieme che noi qui abbiamo da fare grazie. HAHAHAHAHAHAH✨✨✨✨#GrandeFratello pic.twitter.com/isMAen0itd — aly~ZB1 IDOLS🌹//.𝓓𝓲𝓰𝓲𝓶𝓸𝓷𝔃 🏹//🎞️era (@Alys0002) September 18, 2024

