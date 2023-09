Grande Fratello, ecco chi sostituirà Giulia Salemi: arriva la conferma ufficiale!

Gossip TV

Per la nuova edizione del GF, dovremo dire addio a Giulia Salemi. Ecco chi la sostituirà!

Per la prossima edizione del Grande Fratello non mancheranno le novità e le sorprese: tra queste, l'assenza di Giulia Salemi come volto social del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Rebecca Staffelli sostituirà Giulia Salemi come volto social del reality

Il reality tornerà con una nuova veste sugli schermi del pubblico, date le ultime indicazioni dei vertici Mediaset: basta trash e concorrenti che non siano in grado di mantenere un atteggiamento che non rechi offesa al pubblico e addio a influencer e profili OnlyFans. Anche il numero degli opinionisti è stato ridotto da tre a una e per questa figura è stata scelta la giornalista del TG5 Cesara Buonamici. Importanti cambiamenti anche sul lato social: addio a Giulia Salemi, volto social del programma, che sarà sostituità da un volto nuovo, già tuttavia noto al pubblico radiofonico di Radio102.5: Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.

A dare la conferma dell'ufficialità della notizia è stato Sorrisi e Canzoni Tv, rendendo così definitivo l'addio di Giulia Salemi al reality: qualche settimana fa, dopo l'annuncio che l'influencer italo- iraniana non avrebbe più fatto parte della squadra del GF, era stata la stessa Salemi a intervenire per spiegare i motivi dietro il suo addio. Giulia aveva lasciato intendere di aver scelto di andare via per potersi dedicare al suo personal brand e, benché fosse grata a Signorini e Mediaset per l'opportunità che le avevano riservato, sentiva che era il momento di andar via e concentrarsi sulla sua carriera. Inoltre, aveva aggiunto che avrebbe voluto occuparsi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli di un format nuovo: Casa Pretelli.

Ora, arriva anche la conferma che Rebecca Staffelli sostituirà Giulia Salemi come volto social del reality: il suo compito, come riporta anche la rivista sarà quello di "leggere i commenti social dei telespettatori.". Intanto, continuano ad essere annunciati i nuovi concorrenti vip che entreranno nella casa più spiata d'Italia e che vedrà la convivenza di nip e vip insieme. Non ci resta che attendere l'11 settembre, per ritrovare il rinnovato GF e i suoi protagonisti, sempre su Canale5.

