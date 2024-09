Grande Fratello, è Jessica Morlacchi show: il fuori onda non passa inosservato (VIDEO)

Gossip TV

Jessica Morlacchi entra nella casa del Grande Fratello e cattura subito l’attenzione del pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco il fuori onda della gieffina.

La prima puntata del Grande Fratello ha visto l’ingresso dei primi concorrenti di questa edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, tra i quali ha spiccato senza dubbio Jessica Morlacchi. La cantante dei Gazosa, infatti, è stata protagonista di un divertente fuori onda che è diventato virale, per poi prendere la scena anche durante il resto della messa in onda grazie alla sua contagiosa simpatia.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi protagonista di un divertente fuori onda

È ufficialmente iniziata la nuova stagione del Grande Fratello e Alfonso Signorini ha accolto nella casa più spiata d’Italia, che ha lasciato per la prima volta Cinecittà, nel giorno del 25esimo anniversario della messa in onda del reality show di Canale 5. Il pubblico ha seguito con interesse l’ingresso dei primi concorrenti, tra i quali ha spiccato senza dubbio Jessica Morlacchi. Mentre Lino Giuliano è stato squalificato prima del suo ingresso e si è sfogato sui social per la decisione della redazione, da lui ritenuta fin troppo dura, Jessica è stata accolta nel cuore della casa ovvero nel confessionale. Non sapendo di essere già in diretta, la cantante dei Gazosa si è lanciata in una serie di riflessioni ad alta voce, offrendo un fuori onda davvero simpatico.

“Si vede la panza, mi sono scordata la panciera. Jessica non dire le parolacce, Jessica non dire le parolacce, Jessica non dire le parolacce, Jessica non dire le parolacce! Mantieni la calma, conta fino a dieci… Non dire le parolacce. Sii gentile”.

Signorini ha raccontato che Jessica è una grandissima fan del GF, tanto da non essersi persa mai neppure una puntata in 25 anni di messa in onda del programma, e l’emozione della cantante è piuttosto evidente. Morlacchi non ha nascosto di essere in cerca dell’amore e si è prestata al gioco di Signorini, che le ha fatto accogliere Lorenzo, un ammasso di muscoli e sensualità che ha decisamente fatto colpo.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi fa impazzire il pubblico

Classe 1987, nata a Roma, Jessica Morlacchi è diventata famosa nel 2001 come cantante dei Gazosa, continuando poi la carriera musicale dopo lo scioglimento della band per poi diventare una un personaggio televisivo partecipando, ad esempio, alla nona edizione di Tale e Quale Show nel 2019, finendo poi al centro del gossip a causa del gesto di Memo Remigi a Oggi è un altro giorno, su Rai 1, che venne rimosso dal cast per averla palpeggiata.

Nella casa del Grande Fratello, Jessica ha già attirato l’attenzione del pubblico grazie all’iniziale e giocoso fuori onda, ma anche al suo temperamento solare e molto ironico. Il pubblico del reality show di Canale 5 ha già espresso la sua preferenza per la gieffina, e leggendo i commenti sui social sono tanti i telespettatori che si aspettano da lei una grande edizione, fatta di momenti molto divertenti. C’è anche chi, invece, suggerisce che Morlacchi sia una delle “protette” di questa stagione ma, visto il suo carattere schietto e aperto, sembra piuttosto difficile credere che qualcuno debba fare in modo di renderla la preferita del pubblico.

