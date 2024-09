Grande Fratello, Alessia Pascarella sbotta sui social dopo la squalifica di Lino Giuliano dal gioco: "Vi assicuro che.."

Gossip TV

Alfonso Signorini ha annunciato in diretta al Grande Fratello la squalifica dal gioco di Lino Giuliano provocando la reazione sui social di Alessia Pascarella, che si è schierata apertamente dalla parte del suo ex fidanzato.

A grande sorpresa, Mediaset ha deciso di squalificare Lino Giuliano dal Grande Fratello poche ore prima della diretta. Una decisione che non è per niente piaciuta ad Alessia Pascarella che, inaspettatamente, è intervenuta sui social difendendo il suo ex fidanzato dalle critiche e accuse.

Alessia Pascarella dalla parte di Lino Giuliano

Ieri, lunedì 16 settembre 2024, su Canale 5 è partita ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello. Prima di entrare nel vivo della serata, però, Alfonso Signorini ci ha tenuto a chiarire la situazione riguardante Lino Giuliano. Il conduttore ha confermato in diretta la squalifica dal gioco dell'ex protagonista di Temptation Island e spiegato i motivi che hanno spinto la produzione a prendere questa drastica decisione:

Era tra i concorrenti, ma stasera non lo vedrete. Sulle piattaforme social ha pubblicato dei commenti offensivi ed omofobi che non rispecchiano i valori di Mediaset, del Grande Fratello e di Mediaset. Si è scusato e ha mostrato rammarico, ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Per questo motivo Lino Giuliano è squalificato.

A commentare la scelta Mediaset di far fuori Lino dal cast del Gf è arrivata anche Alessia Pascarella. A grande sorpresa, la campana si è schierata pubblicamente dalla parte del suo ex fidanzato sottolineando che il "famoso commento omofobo" rivolto a Enzo Bambolina è stato fatto in un momento di rabbia:

Lui non è per niente omofobo, ve lo assicuro. La parola detta non è giustificabile, per carità. Ma si percepisce chiaramente che è stata pronunciata in un momento di rabbia a causa di una diffamazione subita. Anche se il commento è stato fatto ‘ironicamente’, le persone non lo sanno e non è bello far circolare voci per nulla. Mi dispiace perché il Grande Fratello è una grande occasione e un’esperienza bellissima. Anche per quelli che commentano negativamente, perché ne ho ricevuti a valanga. Loro poi sarebbero i primi ad andarci anche a piedi!

I protagonisti della prima puntata del Gf

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello ha visto i primi ingressi nella famosa Casa, che non è più nella storica location di Cinecittà ma all'interno del Parco di Veio.Jessica Morlacchi, le tre ex ragazze di Non è La Rai hanno subito conquistato la scena, così come i Nip Tommaso Franchi, Luca Giglioli, Lorenzo Spolverato e l'ex tentatore Javier Martinez, che è stato subito votato dalle donne per abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. L'appuntamento è per il prossimo giovedì 19 settembre in prima serata su Canale 5.

