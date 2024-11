Grande Fratello, duro sfogo di Erica Migliano, fidanzata di Stefano Tediosi: "Mi hanno costretta al silenzio..."

Gossip TV

Nella Casa del GF, Stefano Tediosi ha dichiarato di non avere altri interessi se non quello per Federica Petagna, ma al di fuori del reality, la sua fidanzata segreta, Erica Migliano, ha deciso di dire la sua e si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social!

Stefano Tediosi ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello presentandosi come sentimentalmente legato solo a Federica Petagna. Il suo arrivo ha portato nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini una ventata di rumors sull'ex protagonista di Temptation Island. La ventenne, infatti, è stata accusata dall'ex tentatore di aver avuto diversi flirt una volta finita la storia con Alfonso D'Apice, anche mentre si sentiva con lui. Ciò che però Stefano sembra aver omesso è che anche lui, fuori dal programma, aveva una fidanzata segreta. La ragazza in questione si chiama Erica Migliano e ha deciso di non restare più in silenzio, ma di rivelare come stanno le cose tra lei e il concorrente del GF.

GF, Erica Migliano, fidanzata segreta di Stefano Tediosi, si sfoga: "Vogliono che stia in silenzio, ma..."

In un'intervista a Fanpage.it, Erica Migliano ha raccontato i retroscena della sua storia, che durerebbe da circa 3 anni, con l'ex tentatore Stefano Tediosi e dei numerosi alti e bassi che hanno vissuto. Il loro rapporto è stato descritto come turbolento e tossico, date le numerose bugie che Tediosi le ha detto. Inoltre, Erica era convinta che oltre a lei, Stefano frequentasse anche altre persone.

La ragazza si è lasciata andare a un duro sfogo sui social e ha voluto spiegare ai followers perché avesse deciso di non presentarsi in trasmissione al GF per smascherare Stefano, come ha tentato di fare Antonio Fico con Federica Petagna. Nonostante la sua decisione di esporsi e rivelare com'è davvero Stefano, Erica ha ammesso che in questo momento la sua situazione è molto difficile e delicata e che dire la verità la sta portando a essere oggetto di intimidazioni e ostacoli. Migliano ha rivelato che per tre anni ha mantenuto il silenzio sulla sua storia con Stefano e lei aveva accettato tutto per amore dell'ex tentatore, perché credeva nella sua buona fede.

Tuttavia, ora che la verità è venuta a galla, non può più nascondersi e vuole che tutti sappiano cosa ha vissuto: purtroppo, questa sua scelta di rispettare sé stessa ha portato in cambio diffide e denunce da parte di una persona vicina all'ex tentatore: "Mi chiedo: state cercando di coprire una verità che vi è scomoda? Chi non ha nulla da nascondere non si comporta in questo modo. Se fosse stato possibile dimostrare che ciò che ho detto non corrisponde al vero, credo che l’avreste fatto fin dal principio, senza cercare di limitare la mia libertà di parola."

Infine, ha concluso che queste intimidazioni la spingono di nuovo al silenzio, sebbene sia per lei diventato insostenibile sopportare tutto questo: "Ma perchè? Per chi?".

GF, la relazione segreta tra Erica e Stefano

In maniera sorprendente, Erica Migliano qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it e ha rivelato della sua relazione tenuta segreta per ben tre anni con il tentatore Stefano Tediosi. La loro storia ha avuto inizio nel 2021, entrambi sono originari dello stesso paese e, come ha raccontato Erica, fin dall'inizio l'ex tentatore le ha detto solo bugie.

La prima è stata quella di nasconderle, per i primi mesi della loro frequentazione, di essere già impegnato con un'altra ragazza. Dopo la scoperta della storia parallela, tuttavia, Stefano promise a Erica di amare solo lei , ma passarono altri 4 mesi prima che la storia si chiudesse: "Mi disse che questa ragazza aveva dei problemi e che lui era il suo unico pilastro". Nonostante la storia si fosse conclusa, tra Erica e Stefano continuavano a esserci problemi.

L'ex tentatore non aveva del tutto lasciato andare l'ex fidanzata, ma cercava anche di fare dei passi avanti con Erica, acquistando una casa con giardino, perché sapeva che era qualcosa che desiderava. Migliano ha raccontato di come Stefano l'avesse sempre manipolata e privata di ciò che la faceva stare bene: "Mi aveva privata della mia autostima: mi sentivo brutta e costantemente in competizione con questa ragazza."

La goccia che fece traboccare il vaso è stata la decisione di Stefano di partecipare a Temptation Island: a giugno 2024, Erica pubblica sui social un video nel quale festeggiavano il compleanno di Tediosi con un tenero bacio. Era il primo gesto pubblico sui social della ragazza che testimoniasse la loro storia d'amore, ma Stefano le chiese di rimuoverlo, perché temeva la reazione dell'ex. Poi, la batosta che ha fatto apire gli occhi a Erica:

"Poche settimane dopo, tornai a casa e lo trovai strano. Prima di confidarmi il motivo della sua preoccupazione, decise di prendere il telefono e di filmare il momento in cui mi avrebbe confessato che sarebbe partito per andare a fare il tentatore. Pensava sarebbe stato divertente. Io, invece, scoppiai in un pianto isterico che riassumeva i tre anni di inferno vissuti fino a quel momento."

